Κομισιόν: Έως 0,6% του ΑΕΠ η δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια – «Φρένο» στα αιτήματα από Ελλάδα και Ιταλία

Takeaways by to pontiki AI Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε την παραλαβή επιστολών από την Ελλάδα και την Ιταλία που ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Η Επιτροπή έχει προτείνει την επέκταση της ρήτρας διαφυγής στον τομέα της ενέργειας, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη απόκλιση από τις καθαρές δαπάνες έως 0,6% του ΑΕΠ για την περίοδο 2026-2028.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει πως η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης ευελιξίας δεν πρέπει να υπονομεύει τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βιωσιμότητα των συμφωνημένων μεσοπρόθεσμων σχεδίων.

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή αναμένει περαιτέρω προτάσεις και ιδέες από τα κράτη-μέλη για τη συνέχιση των συζητήσεων σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο.

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Την παραλαβή των επιστολών του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα οικονομίας, Μπάλας Ουζβάρι.

Ο Μπ. Ουζβάρι ανέφερε ότι «η Επιτροπή έχει ήδη θέσει στο τραπέζι», από τις αρχές του καλοκαιριού, μια πρωτοβουλία για την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, η οποία αρχικά αφορούσε τις αμυντικές δαπάνες, και στον τομέα της ενέργειας, «προκειμένου να δοθεί δημοσιονομικός χώρος στα κράτη-μέλη για τη λήψη μέτρων ως αντίδραση στην ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή». Η πρωτοβουλία αυτή, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποκλίνουν από την πορεία των καθαρών δαπανών τους έως και κατά 0,6% του ΑΕΠ συνολικά, για την περίοδο 2026 – 2028.

Ο Μπ. Οζβάρι ανέφερε ότι η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής λάβει αίτημα ενεργοποίησης από δύο κράτη-μέλη, την Ελλάδα και την Ιταλία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χρήση της ευελιξίας αυτής δεν μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος της δημοσιονομικής πειθαρχίας. «Έχουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο εδώ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζεται η δημοσιονομική βιωσιμότητα» και να τηρούνται οι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί στα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά-διαρθρωτικά σχέδια, σημείωσε. «Η πόρτα είναι ανοιχτή για τα κράτη-μέλη να υποβάλουν αίτημα για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, είτε για την άμυνα είτε για την ενέργεια», δήλωσε ο Μπ. Ουζβάρι, διευκρινίζοντας πάντως ότι αυτό «δεν μπορεί να γίνει εις βάρος μιας συνολικής δέσμευσης στη δημοσιονομική πειθαρχία».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, ανέφερε ότι ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες, η Επιτροπή αναμένει «συνεισφορές, ιδέες και προτάσεις» από τα κράτη-μέλη, ενώ οι σχετικές συζητήσεις θα συνεχιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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