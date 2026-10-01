Επιμένει η Ουκρανία σε επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις του Τραμπ για τις τιμές των καυσίμων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, αψηφώντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί τις επιθέσεις για την επιδείνωση της παγκόσμιας έλλειψης ντίζελ και την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Το Κίεβο έπληξε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στη νότια περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρόσθεσε ότι χτυπήθηκε ένα ρωσικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και ένας χώρος εκτόξευσης και αποθήκευσης επιθετικών drones στην περιοχή Οριόλ.

Ο Τραμπ έχει προτρέψει τον Ζελένσκι σε ιδιωτική τηλεφωνική επικοινωνία να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και έχει επανειλημμένα υποστηρίξει δημόσια ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας ευθύνονται για τη συμπίεση των παγκόσμιων προμηθειών καυσίμων. «Το ντίζελ πλήττεται πραγματικά πολύ περισσότερο, όχι από τη Μέση Ανατολή, αλλά από ό,τι συμβαίνει στη Ρωσία, επειδή αυτά τα διυλιστήρια ντίζελ κλείνουν με αρκετά ανησυχητικό ρυθμό», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη.

Οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τις τελευταίες εβδομάδες, εντείνοντας τις πιέσεις στο κόστος ζωής που έχουν συμβάλει στη μείωση της δημοτικότητας του Τραμπ ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου μήνα.

Ωστόσο, οι ενεργειακοί αναλυτές έχουν επισημάνει τον πόλεμο στο Ιράν και την ευρύτερη αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου ως τους κύριους παράγοντες αύξησης των τιμών.

Οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν ωστόσο αναδειχθεί σε έναν επιπλέον πονοκέφαλο για τον Τραμπ, με τις επιθέσεις να συμβάλλουν επίσης στην περιορισμένη προμήθεια ντίζελ σε μια πολιτικά ευαίσθητη στιγμή για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η εκστρατεία της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες έχει εξαντλήσει περισσότερο από το 45% της δυναμικότητας διύλισης της Ρωσίας, σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις, προκαλώντας δελτίο καυσίμων σε ορισμένες περιοχές και μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία – παραδοσιακά ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο – παρέτεινε την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ασκώντας περαιτέρω πίεση στην παγκόσμια κρίση εφοδιασμού.

Ο Μίκολα Μπιελιέσκοφ, στρατιωτικός αναλυτής στο Εθνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών της Ουκρανίας, που διοικείται από την κυβέρνηση, δήλωσε στον Guardian ότι είναι απίθανο το Κίεβο να σταματήσει να στοχοποιεί τις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές όσο η Μόσχα συνεχίζει τις καθημερινές επιθέσεις της στην Ουκρανία. «Δεν υπάρχει καμία λογική βάση για την Ουκρανία να συνεχίσει να επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση ενώ βομβαρδίζεται και οι μεγάλες αστικές περιοχές δέχονται συνεχείς επιθέσεις», είπε.

«Πρέπει να στερήσουμε από τη Ρωσία έσοδα», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι πιέζει για μια ενεργειακή εκεχειρία με τη Ρωσία, η οποία θα επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλλά ο Πούτιν έχει δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για την πρόταση, υποσχόμενος αντ’ αυτού να εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία συνέχισε τις θανατηφόρες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ουκρανικές πόλεις, στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές, εμπορικές αποθήκες και άλλες επιχειρήσεις, σε μια προφανή προσπάθεια να παραλύσει την οικονομία της χώρας και να καταστήσει το Κίεβο ολοένα και πιο ακατοίκητο.

Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε ένα σχολείο στο Κίεβο το πρωί της Πέμπτης, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε επειδή τα παιδιά είχαν βρει καταφύγιο στο υπόγειο, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Μια κεντρική γέφυρα στην ουκρανική πρωτεύουσα χτυπήθηκε επίσης, αναγκάζοντας τις αρχές να αναστείλουν τις υπηρεσίες του μετρό και άλλων δημόσιων συγκοινωνιών.

Το Κίεβο έχει βιώσει σχεδόν όλο το εικοσιτετράωρο ρωσικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες και μοιάζει όλο και περισσότερο με πόλη πρώτης γραμμής, σε αυτό που πολλοί θεωρούν ως την πιο δύσκολη περίοδο για την πρωτεύουσα από τις πρώτες ημέρες της πλήρους κλίμακας εισβολής.

Τα νεότερα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με αεριωθούμενο κινητήρα έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολα στην αναχαίτιση από την ουκρανική αεράμυνα, με ποσοστά επιτυχίας σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι για τα πιο αργά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed.

Οι συνεχείς επιθέσεις έχουν αναζωπυρώσει φόβους για έναν ακόμη χειμώνα με παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης, μετά από παρόμοια χτυπήματα πέρυσι που άφησαν περιοχές της Ουκρανίας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε θερμοκρασίες που έπεσαν ακόμη και στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης:

F-35: Οι Κινέζοι ισχυρίζονται ότι σχεδιάζουν πύραυλο που θα «βλέπει» το «αόρατο» μαχητικό σε απόσταση 61 χλμ.

Φρίκη στις ΗΠΑ: Σχεδόν 1.000 παιδιά κακοποιήθηκαν από καθολικούς κληρικούς τις τελευταίες σε βάθος δεκαετιών στη Μασαχουσέτη

Φρουροί της Επανάστασης: «Ιστορική νίκη» η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιράκ