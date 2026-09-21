Τραμπ: Νέος γύρος πίεσης σε Ζελένσκι να συμφωνήσει σε ενεργειακή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία

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Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μια ενεργειακή εκεχειρία κατά τη διάρκεια μιας κατ’ ιδίαν συνάντησης αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς οι παγκόσμιες τιμές του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν, καθώς και του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις της στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας το Σαββατοκύριακο, εξαπολύοντας τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής επιδρομή της στην περιοχή της Μόσχας, σε ένα μπαράζ επιθέσεων που έπληξε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου και σκότωσε τρεις ανθρώπους.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ολόκληρος ο κόσμος υποφέρει λόγω της ενεργειακής έλλειψης, την οποία, όπως είπε, επιδεινώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία δυστυχώς έχασε τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ λόγω του πολέμου της με την Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social τη Δευτέρα το πρωί. «Ένας μεγάλος αριθμός από τα διυλιστήρια ντίζελ τους έχουν ανατιναχθεί και, τουλάχιστον προσωρινά, είναι εκτός λειτουργίας».

«Αυτός ο γελοίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί», δήλωσε ο Τραμπ. «Όλος ο κόσμος υποφέρει καθώς 25.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, σκοτώνονται κάθε μήνα. Τι ντροπή!».

Ο Τραμπ είχε νωρίτερα κατηγορήσει το Κίεβο για την κλιμάκωση του ενεργειακού πολέμου, ενώ η Ρωσία έχει αποδεκατίσει την οικονομία της Ουκρανίας και έχει εξαπολύσει νυχτερινά μπαράζ από drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ότι υπάρχουν «ιδέες στο τραπέζι για την επίτευξη ειρήνης, ξεκινώντας με ισχυρά βήματα αποκλιμάκωσης».

«Ο ενεργειακός τομέας της Ουκρανίας, οι κρίσιμες υποδομές και οι εξαγωγές τροφίμων μας πρέπει να σταματήσουν να αποτελούν στόχους για τη Ρωσία και αυτό θα οδηγήσει σε αντίστοιχα βήματα αποκλιμάκωσης από την πλευρά μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Οι λύσεις είναι δυνατές».

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας συνάντησης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα βρίσκεται επίσης στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ιρλανδία την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ απευθύνθηκε απευθείας στον Ζελένσκι, λέγοντας ότι πρέπει να κάνει «ένα πράγμα: πρέπει να σταματήσει να μειώνει την παραγωγή ντίζελ στη Ρωσία».

«Ας κυνηγήσει στόχους αλλά όχι ντίζελ, γιατί προκαλεί έλλειψη», είπε.

Ο Τραμπ μίλησε με τον Ζελένσκι την Κυριακή σε τηλεφωνική επικοινωνία, την οποία ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στους Financial Times ότι αφορούσε το «ντίζελ, ντίζελ, ντίζελ».

Οι μέσες τιμές ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν στο επίπεδο ρεκόρ των 6,50 δολαρίων ανά γαλόνι τη Δευτέρα, από 3,19 δολάρια ανά γαλόνι τέτοια εποχή πέρυσι, πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν κοινές επιθέσεις στο Ιράν και η Τεχεράνη απαντήσει κλείνοντας το Στενό του Ορμούζ για το μεγαλύτερο μέρος του διεθνούς εμπορίου. Η αύξηση των τιμών θεωρείται μειονέκτημα για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι οποίες θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο.

Ο Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη το πρωί και αναμένεται να συναντηθεί με σημαντικούς παραγωγούς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και της μεταβατικής ηγέτιδας της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Σε μια προεπισκόπηση, ο Μάικ Βαλτς, πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, δήλωσε ότι ο Τραμπ θα μιλήσει για το πώς «έχει αντιμετωπίσει κατά μέτωπο πολύπλοκα προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Πολλές από τις ειρηνευτικές συμφωνίες τις έχει οδηγήσει σε ολοκλήρωση ή βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόωρα την περασμένη εβδομάδα μια ενεργειακή εκεχειρία, βάσει της οποίας η Ουκρανία είχε συμφωνήσει να μην χτυπήσει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους και ότι «η Ρωσία έχει συμφωνήσει να πράξει το ίδιο!». Η συμφωνία, ωστόσο, δεν είχε επιτευχθεί και οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών και άλλων κρίσιμων υποδομών συνεχίζονται.

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