Τα απίστευτα της Flydubai: «Υδραυλικός προσγειώνει αεροπλάνο», επόμενο επεισόδιο «ψυκτικός πετάει… δράκο»

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Εάν δεν υπήρχαν οι μαρτυρίες των επιβατών, οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου και, κυρίως, η δημόσια αφήγηση του ίδιου του πρωταγωνιστή, η ιστορία θα μπορούσε άνετα να απορριφθεί ως σενάριο κωμωδίας καταστροφής. Κι όμως, ένας από τους ανθρώπους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο θρίλερ της Flydubai είναι πράγματι υδραυλικός στο επάγγελμα.

Ονομάζεται Yaniv Hayoun και βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες της πτήσης FZ1073 όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι δραματικό συνέβαινε στο πιλοτήριο. Και κάπου εκεί αρχίζει μια αφήγηση που γίνεται ολοένα και πιο απίστευτη.

Από τις σωληνώσεις… στα χειριστήρια ενός Boeing

Ο Hayoun ήταν μεταξύ εκείνων που όρμησαν στο cockpit. Όπως περιέγραψε ο ίδιος, είδε τον επιτιθέμενο πάνω από τον τραυματισμένο κυβερνήτη και συμμετείχε στην προσπάθεια ακινητοποίησής του. Ο Νετανιάχου περιέγραψε ότι ο υδραυλικός άρπαξε τον επιτιθέμενο από πίσω και τον τράβηξε μακριά από τα χειριστήρια, ενώ άλλοι επιβάτες έπεσαν πάνω του.

Ο ίδιος ο Hayoun έχει περιγράψει ότι, ενώ οι υπόλοιποι πάλευαν με τον άνδρα, επέστρεψε προς τα χειριστήρια. Και τα έπιασε! «Πήδηξα πίσω, έπιασα τα χειριστήρια και άρχισα να τα τραβάω προς τα πίσω», είπε περιγράφοντας εκείνες τις στιγμές.

Μέχρι εδώ έχουμε ήδη έναν υδραυλικό να επιχειρεί να σταθεροποιήσει ένα Boeing που έχει χάσει χιλιάδες πόδια ύψους.

Υπάρχει όμως και συνέχεια. Όταν ρωτήθηκε πώς ήξερε τι έπρεπε να κάνει, η απάντηση που μεταφέρθηκε ήταν ότι είχε δει ανάλογες καταστάσεις στην τηλεόραση. Ο Τραμπ μάλιστα είπε ότι είχε πληροφορηθεί πως ο Hayoun παρακολουθούσε συχνά το «Air Disasters», τη σειρά ντοκιμαντέρ για αεροπορικά δυστυχήματα, και από εκεί είχε αποκτήσει μια στοιχειώδη εικόνα για το πώς λειτουργούν τα χειριστήρια ενός αεροσκάφους.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, έβαλε έναν σημαντικό αστερίσκο στην ιστορία: «Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ιστορία που μου μετέφερε ο Μπίμπι», είπε.

Όχι, ο υδραυλικός δεν προσγείωσε τελικά το Boeing

Κάπου εδώ χρειάζεται και η… αποκατάσταση της επαγγελματικής τάξης των πιλότων. Γιατί η ιστορία άρχισε να κυκλοφορεί περίπου ως «υδραυλικός πήρε τα χειριστήρια και προσγείωσε Boeing», αλλά τα διαθέσιμα στοιχεία δεν λένε αυτό.

Ο Hayoun φαίνεται ότι έπιασε πράγματι τα χειριστήρια σε μια κρίσιμη στιγμή και προσπάθησε να ανακόψει την κάθοδο. Στη συνέχεια όμως ανέλαβαν άνθρωποι που ήξεραν πολύ καλύτερα τι έκαναν. Στην πτήση επέβαιναν, σύμφωνα με μαρτυρίες, εφεδρικοί πιλότοι της Flydubai, οι οποίοι προορίζονταν για επόμενη πτήση. Ένας από αυτούς μπήκε στο cockpit, σταθεροποίησε το αεροσκάφος και συμμετείχε στην ασφαλή προσγείωσή του στην Ταμπούκ. Η ίδια η Flydubai αποδίδει την ασφαλή εκτροπή και προσγείωση στο πλήρωμά της.

Στην επιχείρηση διάσωσης υπήρχε μάλιστα και οδοντίατρος, ο Shota Musaev, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει στη ζωή τον βαριά τραυματισμένο κυβερνήτη και βοήθησε στην ακινητοποίηση του επιτιθέμενου, ο οποίος τελικά δέθηκε ακόμη και με καλώδια ακουστικών και πλαστικά δεματικά.

Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής υδραυλικό στα χειριστήρια, οδοντίατρο σε ρόλο διασώστη, επιβάτες να ακινητοποιούν πιλότο και εφεδρικούς κυβερνήτες να εμφανίζονται την κρίσιμη στιγμή για να αναλάβουν το Boeing.

Όλα αυτά σε μία μόνο πτήση.

Το επόμενο επεισόδιο με ψυκτικό που πετάει… δράκο μπορεί να ακούγεται υπερβολικό. Μετά τη Flydubai, πάντως, καλό είναι να μην αποκλείουμε τίποτα.

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