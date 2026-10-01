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01.10.2026 14:39

Θάνατος Μαζωνάκη: Απολογήθηκαν με υπόμνημα οι δύο γιατροί, επιμένουν να ρίχνουν ευθύνες στο ΕΚΑΒ

01.10.2026 14:39
mazwnakis giatroi

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Ενα νέο απολογητικό υπόμνημα παρέδωσαν μέσω των δικηγόρων τους οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί προσπαθούν να αντικρούσουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιμένοντας στην γραμμή απόδοσης ευθυνών στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό τους, ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15 και οι ίδιοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ έξι λεπτά μετά, στις 16:21, με το ασθενοφόρο να φτάνει στις 16:26.

Ισχυρίχονται επίσης ότι στο ασθενοφόρο δεν υπήρχε φορείο και οι διασώστες έβαλαν τον τραγουδιστή σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο «διακόπτοντας την ΚΑΡΠΑ», κάτι που οι διασώστες έχουν διαψεύσει κατηγορηματικά.

Αναφορικά με τα alarm που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι κατηγορούμενοι γιατροί υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή.

Για τις φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε η Γάκα, ισχυρίζεται ότι είναι πάγια πρακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της και έδειξε τον υπνοθεραπευτή ως το άτομο στο οποίο έστειλε τις εικόνες.

Οσον αφορά τα μηχανήματα, επιμένουν στον ισχυρισμό ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα και πως τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο και το 2025 και το 2026 με τα σχετικά τιμολόγια.

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