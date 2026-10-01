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01.10.2026 09:26

Λίμνη Παμβώτιδα: Έχουν αφαιρεθεί 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων – Bρήκαν και ένα βλήμα

01.10.2026 09:26
ioannina new

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Βλήμα πυροβολικού βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στη λίμνη Παμβώτιδα στα Ιωάννινα κατά τη διάρκεια καθαρισμού από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το εν λόγω βλήμα αποτελεί το τρίτο που έχει εντοπιστεί στην εν λόγω λίμνη στην οποία αν και έχουν γίνει αρκετές δράσεις καθαρισμού από σκουπίδια όπως λάστιχα, καρέκλες, μεταλικά τραπέζια.

Μάλιστα μετά τον εντοπισμό του βλήματος, το τηλεοπτικό συνεργείο της δημόσιας τηλεόρασης χρειάστηκε να φύγει από το σημείο για λίγους ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο χρόνια εντοπίστηκαν ακόμη και όλμοι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και γερμανικά κράνη.

Από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα έχουν απομκρυνθεί από τη λίμνη 45 τόνοι στερεών απορριμάτων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ από τον Ιούλιο βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες καθαρισμού της λίμνης.

Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί σίδερα, μπουκάλια, λάστιχα και άλλα μεγάλα ογκώδη αντικείμενα τα οποία χρειάζεται ακόμη και γερανό ώστε να απομακρυνθούν από το νερό.

Μέχρι σήμερα έχουν αφαιρεθεί πάνω από 45 τόνους στερεά απορρίμματα, ενώ οι εργασίες καθαρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τον Δεκέμβριο.

Το έργο καθαρισμού της λίμνης Παμβώτιδας πραγματοποιείται από ομάδα επαγγελματιών δυτών.

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ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 09:37
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Λίμνη Παμβώτιδα: Έχουν αφαιρεθεί 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων – Bρήκαν και ένα βλήμα

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