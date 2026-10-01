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01.10.2026 08:54

Λαμία: Επίθεση σκύλου έξω από νηπιαγωγείο – Μητέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

01.10.2026 08:54
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Επίθεση αδέσποτου σκύλου, σε μητέρα παιδιού σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, έξω από το 5ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, στη Νέα Μαγνησία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr η μητέρα του παιδιού είχε φτάσει εκεί, για την προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων από το σχολείο και δέχθηκε επίθεση από σκύλο.

Η ίδια στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα το ζήτημα με την αγέλη αδέσποτων σκυλιών που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή είναι καθημερινό, τα τελευταία χρόνια.

Η Προϊσταμένη του 5ου Νηπιαγωγείου, κα Άννα Παπαθανάση, τονίζει πως και η προηγούμενη διεύθυνση είχε ασχοληθεί με το πρόβλημα, αποστέλλοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές, χωρίς ωστόσο να δοθεί λύση. Όπως τονίζει η ίδια «προέχει η ασφάλεια των παιδιών».

Η ίδια σημειώνει πως και πέρυσι , επιστρέφοντας από σχολική εκδρομή, τα παιδιά ήρθαν αντιμέτωπα με την αγέλη, αναγκαζόμενα να προσεγγίσουν το σχολείο από άλλον δρόμο.

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