Θεσσαλονίκη: Μέσα σε 15 ημέρες το «λουκέτο» στην ιδιωτική κλινική – Αγωνία για τους 46 ασθενείς (video)

Takeaways by to pontiki AI Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει οριστικά σε 15 ημέρες, ενώ παραμένουν εντός των εγκαταστάσεων 46 νοσηλευόμενοι ασθενείς.

Η απόφαση για το οριστικό λουκέτο προκάλεσε αντιδράσεις από συγγενείς ασθενών, οι οποίοι καταγγέλλουν κακές συνθήκες νοσηλείας και έλλειψη ενημέρωσης για το μέλλον των οικείων τους.

Οι αρχές ερευνούν τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος που παρείχε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ εξετάζονται και οι προγενέστεροι έλεγχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας διερευνώνται καταγγελίες για παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων, καθώς και πιθανές ευθύνες σχετικά με τη λειτουργία της δομής.

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Σε 15 ημέρες αναμένεται να μπει το «οριστικό» λουκέτο στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια.

Την ίδια στιγμή, στην κλινική παραμένουν 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της και δεν έχουν ακόμη μετακινηθεί.

Η απόφαση για το κλείσιμο του θεραπευτηρίου έχει προκαλέσει σειρά καταγγελιών, με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν μεταξύ άλλων, άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.

Οι περισσότεροι συγγενείς καταγγέλλουν πως δεν είχαν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο κλεισίματος της δομής και έμαθαν το τι γίνονταν πίσω από τις κλειστές πόρτες από τα ΜΜΕ.

Ταυτόχρονα, αναζητούν απαντήσεις για το τι θα συμβεί με τη νοσηλεία των ανθρώπων τους καθώς παραμένουν στην ιδιωτική κλινική.

Η απόφαση για τη σφράγιση προβλέπει προθεσμία 14 ημερών, μέσα στην οποία η κλινική μπορεί να καταθέσει τα επιχειρήματά της προκειμένου να αντικρούσει την απόφαση.

Παράλληλα με τη λειτουργία της κλινικής, εξετάζονται και οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί από την αρμόδια τριμελή επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η επιτροπή αποτελείται από γιατρό της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας, μηχανολόγο μηχανικό και ιδιώτη γιατρό, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Το ζήτημα των ευθυνών που ενδεχομένως προκύπτουν από τους ελέγχους βρίσκεται πλέον στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τη λειτουργία της κλινικής.

Παράλληλα, ερωτήματα έχουν τεθεί και για το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Στο επίκεντρο το ογκολογικό τμήμα

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, το οποίο, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ογκολογική μονάδα λειτουργούσε από το 2022, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο πνευμονολόγος-ογκολόγος που εμφανίζεται ως υπεύθυνος του τμήματος.

Συγγενείς ασθενών περιγράφουν περιπτώσεις στις οποίες, όπως υποστηρίζουν, τους δόθηκε η επιλογή να προχωρήσουν σε θεραπείες στην κλινική, ακόμη και όταν σε δημόσιο νοσοκομείο είχαν ενημερωθεί ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί θεραπεία λόγω της κατάστασης του ασθενούς.

Παράλληλα, εξετάζεται αν είχαν συνταγογραφηθεί φάρμακα για την αντιμετώπιση του καρκίνου σε ΑΜΚΑ ασθενών που δεν έπασχαν από καρκίνο ή σε ΑΜΚΑ που δεν αντιστοιχούσαν στους συγκεκριμένους ασθενείς.

Στο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αναφέρεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι εντοπίστηκε χώρος που δεν είχε ελεγχθεί από την τριμελή επιτροπή της Περιφέρειας και ο οποίος στη συνέχεια ελέγχθηκε από τα στελέχη της Αρχής.

Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί και για το κατά πόσο είχαν εντοπιστεί εγκαίρως οι παραβάσεις που καταγράφονται.

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