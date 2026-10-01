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01.10.2026 09:25

Θεσσαλονίκη: Εργατικό δυστύχημα σε εργοτάξιο στον Εύοσμο – Νεκρός 52χρονος, καταπλακώθηκε από μεταλλικό σωλήνα

01.10.2026 09:25
ergotaxio_solinas
αρχείου pixabay

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Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, σε εργοτάξιο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, έχασε τη ζωή του ένας 52χρονος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:45, όταν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, ένας μεταλλικός σωλήνας, βάρους περίπου ενός τόνου, έπεσε πάνω στον 52χρονο, ο οποίος εργαζόταν ως χειριστής μηχανήματος φόρτωσης – εκφόρτωσης (κλαρκ).

Βαριά τραυματισμένος, ο χειριστής διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

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ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 09:38
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Αχαρνών: Μεθυσμένος οδηγός μηχανής παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη και προσπάθησε να διαφύγει

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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εργατικό δυστύχημα σε εργοτάξιο στον Εύοσμο – Νεκρός 52χρονος, καταπλακώθηκε από μεταλλικό σωλήνα

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