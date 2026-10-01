Καραμπόλα έξι οχημάτων στον Κηφισό – Τεράστιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά

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Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Κηφισού, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στους οδηγούς.
Ειδικότερα, τα σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων εντοπίζονται ήδη από τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού
Το έντονο μποτιλιάρισμα προκλήθηκε καθώς σημειώθηκε καραμπόλα με την εμπλοκή έξι αυτοκινήτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών, δυσχεραίνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την κυκλοφορία με κατεύθυνση προς τον Πειραιά.
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