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01.10.2026 09:39

Συγκινεί ο Χάρης Βαρθακούρης αποχαιρετώντας τον σκύλο του – «Πονάμε να ξέρεις, θα μας λείψεις σε κάθε γωνιά του σπιτιού»

01.10.2026 09:39
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Δύσκολες ώρες διανύει ο Χάρης Βαρθακούρης και η οικογένειά του καθώς το σκυλάκι τους με το οποίο έζησαν 12 χρόνια, έφυγε από τη ζωή.

Με μια ανάρτησή του στο Instagram, ο τραγουδιστής αποχαιρετά την Αΐσα, «τη μεγαλοπρέπεια του σπιτιού τους», όπως επισημαίνει, ευχαριστώντας τη για τη χαρά, την αγάπη και τις αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις που χάρισε στη ζωή τους.

«Αφήνεις πίσω σου ένα δυσαναπλήρωτο κενό και αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις. Θα μας λείψεις σε κάθε γωνιά του σπιτιού, σε κάθε ήσυχη στιγμή, σε κάθε μέρα που θα θέλαμε να σε έχουμε δίπλα μας. Σε ευχαριστούμε για όλα, αγαπημένη μας. Θα είσαι πάντα η κυρία μας, η αρχόντισσά μας και η πιο αθώα και τρυφερή ψυχή της οικογένειας. Σε αγαπήσαμε βαθιά και θα σε αγαπάμε για πάντα» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Χάρης Βαρθακούρης, με τα λόγια του να συγκινούν.

Όλη η ανάρτηση

Στο πανέμορφο κορίτσι μας,

Αΐσα μου, πριν δώδεκα χρόνια, μπήκες στη ζωή μας όταν ΕΣΥ επέλεξες εμάς, ήσουν το μόνο κουταβάκι που έτρεξε προς το μέρος μας και ξέραμε επιτόπου ότι θα γίνεις δική μας κι εμείς δικοί σου. Τότε, σχεδόν, χωρούσες στην παλάμη μου!

Για δώδεκα χρόνια υπήρξες η μεγαλοπρέπεια του σπιτιού μας. Με το αγέρωχο και καμαρωτό παράστημά σου και τη γυαλιστερή , μαύρη κορμοστασιά σου γέμιζες κάθε χώρο, μα πιο πολύ γέμιζες τις καρδιές μας.

Ήσουν κυρία σε όλα: δυνατή και υπερήφανη μα με μια τρυφερότητα που μας τύλιγε όλους.

Μας αγαπούσες απίστευτα πολύ και το έδειχνες με κάθε βλέμμα, κάθε κούνημα της ουράς, κάθε προειδοποιητικό γρύλισμα σε όποιον μας πλησίαζε και του έλεγες, μέσες-άκρες, “όχι πολλά πολλά με τους ανθρώπους μου”.

Μας χάρισες δώδεκα χρόνια αφοσίωσης, συντροφιάς και μιας αγάπης τόσο γενναιόδωρης που θα μας συντροφεύει για πάντα.

Έζησες μια γεμάτη ζωή, νίκησες τον καρκίνο, δυστυχώς όμως δεν υπάρχει επέμβαση, ούτε θεραπεία, ούτε αντίδοτο για τα γηρατειά. Αφήνεις πίσω σου ένα δυσαναπλήρωτο κενό και αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις. Θα μας λείψεις σε κάθε γωνιά του σπιτιού, σε κάθε ήσυχη στιγμή, σε κάθε μέρα που θα θέλαμε να σε έχουμε δίπλα μας.

Σε ευχαριστούμε για όλα, αγαπημένη μας. Θα είσαι πάντα η κυρία μας, η αρχόντισσά μας και η πιο αθώα και τρυφερή ψυχή της οικογένειας.

Καλό ταξίδι, γιαγιάκα μας. Ξεκουράσου. Πονάμε, να ξέρεις… Πήγαινε να βρεις τον Μέλο, να παίζετε πάλι παρέα και να μας προσέχετε από ψηλά…

Σε αγαπήσαμε βαθιά και θα σε αγαπάμε για πάντα.

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