Κοινή κάθοδος της κεντροαριστεράς στις μονοεδρικές, μία ενδιαφέρουσα ιδέα

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Η Λούκα Κατσέλη είπε πολλά σε μία τελευταία συνέντευξή της, σχετικά με την ανάγκη συνεργασίας των κεντροαριστερών κομμάτων στις ερχόμενες εκλογές.

Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα ιδέα απ’ όλα όσα είπε είναι η κοινή κάθοδος του χώρου αυτού στις μονοεδρικές περιφέρειες. Κατά τα πρότυπα του 1990 δηλαδή, όταν το ΠΑΣΟΚ και ο τότε Συνασπισμός κατάφεραν να κερδίσουν 4 νομούς από το… πουθενά (Ζάκυνθο, Κεφαλληνία, Λευκάδα, Θεσπρωτία), χάνοντας μόνο την Ευρυτανία.

Το αποτέλεσμα στις μονοεδρικές δεν επιδρά στο συνολικό αποτέλεσμα μεν, αλλά είναι μία καλή δοκιμή για τη συνέχεια και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του πολιτικού παζλ – κυρίως «τελειώνει» τις ιδέες για συνεργασία με τη ΝΔ.

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