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01.10.2026 09:07

Αλλαγή ώρας: Πότε θα βάλουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Τι ισχύει στην ΕΕ

01.10.2026 09:07
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, δηλαδή, στις 25 Οκτωβρίου, στις 04:00 τα ξημερώματα θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω, στις 03:00.

Μάλιστα, σχετική οδηγία εξέδωσε και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην οποία αναφέρει ότι «σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

Σύμφωνα τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η αλλαγή της ώρας την άνοιξη και το φθινόπωρο στην Ευρώπη είναι μια συνήθεια που προϋπάρχει της EE. Θεσπίστηκε για πρώτη φορά για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και επανεισήχθη σε πολλές χώρες τη δεκαετία του 1970.

Η πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα ανάγεται στο 1980: πρόκειται για οδηγία που συντόνιζε τις υφιστάμενες εθνικές πρακτικές ώστε να συντελέσει στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Η τρέχουσα οδηγία άρχισε να ισχύει το 2001. Σύμφωνα με τις διατάξεις της, όλα τα κράτη-μέλη περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και επαναφέρουν την κανονική ώρα («χειμερινή ώρα») την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

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