Ακρίβεια στα καύσιμα: «Αφαίμαξη» στην αντλία και «απόβαση» στη Βαλκανική

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Σε κατάσταση απόγνωσης συνεχίζουν να βρίσκονται εκατομμύρια καταναλωτές και επαγγελματίες στη Βόρεια Ελλάδα, ακόμη και μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων, καθώς το σαρωτικό κύμα ακρίβειας στα καύσιμα έχει μετατρέψει τη μετακίνηση σε είδος πολυτελείας.

Με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στην ελληνική επικράτεια να ξεπερνά πλέον σταθερά τα 2,20 ευρώ το λίτρο, οι οδηγοί αναζητούν απεγνωσμένα και σήμερα «σανίδα σωτηρίας» στις γειτονικές χώρες, προκαλώντας ασφυκτική κίνηση και ατελείωτες ουρές στα συνοριακά περάσματα. Άλλωστε, οι ουρές χιλιομέτρων που σχηματίζονται σε Ευζώνους και Προμαχώνα για ένα ντεπόζιτο με κέρδος έως και 30 ευρώ ανά γέμισμα δεν μειώθηκαν!

Το «σαφάρι» της φθηνής βενζίνης: Ουρές στους Ευζώνους και τον Προμαχώνα

Καθημερινά, χιλιάδες πολίτες από τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τις Σέρρες, τη Δράμα και τις γύρω περιοχές επιστρατεύουν την υπομονή τους στα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα. Προορισμός τους; Τα πρατήρια καυσίμων της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, όπου οι τιμές θυμίζουν άλλες εποχές.

Η οικονομική αφαίμαξη στην Ελλάδα καθιστά τη διασυνοριακή μετακίνηση εξαιρετικά συμφέρουσα, παρά το κόστος της διαδρομής και την αναμονή στους ελέγχους:

Βόρεια Μακεδονία (Εύζωνοι):

Η αμόλυβδη 95 οκτανίων πωλείται περίπου στα 1,61 ευρώ/λίτρο, δηλαδή έως και 60 λεπτά φθηνότερα σε σύγκριση με την ελληνική αντλία.

Το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 1,70 ευρώ/λίτρο (104,50 δηνάρια), καταγράφοντας απόκλιση 54 λεπτών.

Το όφελος: Για ένα τυπικό γέμισμα 50 λίτρων βενζίνης, η εξοικονόμηση αγγίζει τα 30 ευρώ ανά ρεζερβουάρ.

Βουλγαρία (Προμαχώνας):

Η απόκλιση στην αμόλυβδη φτάνει τα 56 λεπτά το λίτρο.

Στο πετρέλαιο κίνησης η διαφορά αγγίζει τα 33 λεπτά το λίτρο, προσελκύοντας εκατοντάδες επαγγελματίες και οδηγούς φορτηγών.

Ντόμινο ανατιμήσεων στην αγορά και «καμπανάκι» από τα διυλιστήρια

Το δυσβάσταχτο κόστος των καυσίμων δεν εξαντλείται στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής πιέσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας. Η ραγδαία αύξηση του λειτουργικού κόστους παραγωγής, της αγροτικής καλλιέργειας και των εμπορευματικών μεταφορών μετακυλίεται άμεσα στις τελικές τιμές των βασικών αγαθών στο ράφι των σούπερ μάρκετ, τροφοδοτώντας περαιτέρω τον πληθωρισμό.

Την ίδια ώρα, η αγορά προετοιμάζεται για ακόμη χειρότερα σενάρια. Είναι φανερό ότι τα 10-15 λεπτά της κρατικής ενίσχυσης στο ντίζελ και οι «εκπτώσεις» διυλιστηρίων στη βενζίνη δεν αρκούν. Μάλιστα, η αγορά κάνει λόγο για «σταγόνα στον ωκεανό» και οι οδηγοί επιμένουν στους Ευζώνους. Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η νέα τιμολόγηση από τα διυλιστήρια αναμένεται να φέρει νέα επιπλέον αύξηση της τάξεως του 2%.

Το πολιτικό διακύβευμα

Η εικόνα της «φυγής» των Ελλήνων καταναλωτών προς τα Βαλκάνια για να καλύψουν βασικές ανάγκες διαβίωσης ασκεί έντονη πολιτική πίεση στο οικονομικό επιτελείο. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων που εξαγγέλλονται κρίνεται εκ του αποτελέσματος στην ίδια την αντλία, με την αγορά να ζητά δραστικές παρεμβάσεις —όπως η προσωρινή μείωση του ΕΦΚ ή ουσιαστικότερες επιδοτήσεις— για να συγκρατηθεί η εκροή κεφαλαίων προς τις γειτονικές χώρες και να ανασάνει η τοπική οικονομία της Βόρειας Ελλάδας.

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