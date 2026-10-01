«Αμετανόητος» ο Φλωρίδης για τα «μπάζα», παρά την παραπομπή Τριαντόπουλου – Αμφισβητεί και το βούλευμα

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Εμμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στη φράση του περί «μπάζων» ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, παρά το γεγονός ότι ο πρώην υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, Χρήστος Τριαντόπουλος, παραπέμφθηκε στο Ειδικό Δικαστήριο για το διαβόητο «ξεμπάζωμα και μπάζωμα» του σημείου της αδιανόητης σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γ. Φλωρίδης επέμεινε ότι η επίμαχη φράση του αναφερόταν αποκλειστικά σε πολιτικούς, λέγοντας ότι «η φράση μου ήταν για τους πολιτικούς. Πως μέσα σε αυτό το θολό τοπίο όσοι χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Και τι κάνανε; Αφαιρέσανε αυτή τη φράση κατευθείαν μόλις την είπα στη Βουλή. Πρακτικά, ήρθανε και μου λένε “α, επιτίθεσαι στους συγγενείς”. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί; Ή κανένας άνθρωπος απ’ έξω είναι πολιτικός; Ή κανένας δημοσιογράφος;», προσθέτοντας ότι «δεν θα άλλαζα κάτι» στη φράση αυτή.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι «είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας, όλες, να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή, στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία, οργανωμένη, βοηθούμενη από το εξωτερικό», για την οποία είπε ότι «πρώτον πως υπήρχαν 53 επιβάτες που δεν βρέθηκαν ποτέ, για κάτι χαμένα βαγόνια. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας, ότι υπήρχε ένα παράνομο φορτίο, πως το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το ανέβασε στην εμπορική αμαξοστοιχία, το οποίο υλικό ήταν εύφλεκτο, άρα είχαμε μια λαθρεμπορική μεταφορά ενός εύφλεκτου υλικού που ευθύνεται για την έκρηξη… Αυτά κρίθηκαν».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι «έκανα μια σκληρή αντιπαράθεση απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία, που αποδείχτηκε ψέμα, προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Ο κόσμος πίστευε με όλα αυτά πως κάτι φοβερό έχει γίνει και υπήρχε αυτή η φοβερή λέξη, συγκάλυψη» και συμπλήρωσε ότι «ζητούν να παραιτηθώ εγώ που συνέβαλα με άλλους να αποκαλυφθεί η συνωμοσία. Οι συνωμότες, ζητούν να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη για όλη αυτή τη συνωμοσία η οποία εξαπλώθηκε».

Όσον αφορά στην παραπομπή Τριαντόπουλου ο Γ. Φλωρίδης είπε ότι «την αλλοίωση στον χώρο έχει νόημα να τη συζητάμε εάν όντως οδήγησε στην αλλοίωση των στοιχείων, ή η επέμβαση στον χώρο έγινε όπως γίνεται σε όλον τον κόσμο. Και πριν από μερικούς μήνες στο δυστύχημα στην Ισπανία πήγαν τα σκαπτικά μηχανήματα, πάτησαν από πάνω οι γερανοί και επενέβησαν στον χώρο».

Ο ίδιος, μάλιστα, φάνηκε να θέτει υπό αμφισβήτηση και την αναφορά στο παραπεμπτικό βούλευμα, ότι οι συγγενείς στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό, λέγοντας ότι «υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν; Και εγώ μπορώ να υποθέσω πως θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Η εμπιστοσύνη η δική μου στη δικαιοσύνη δεν είναι α λα καρτ, είναι διαρκής. Βασίζομαι στην ανάκριση που ολοκληρώθηκε και η οποία όπως έχει δημοσιοποιηθεί. Στη δικογραφία υπάρχει το σύνολο των στοιχείων που μπορούσε να βρει μια έρευνα. Όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος, με βάση το ανακριτικό υλικό, έχουν εξεταστεί. Η παραπομπή είναι όχι ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έδωσε εντολή να γίνει κάτι, αλλά ότι δεν φρόντισε να μη γίνει κάτι, διότι ενδεχομένως θα χανόντουσαν στοιχεία».

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