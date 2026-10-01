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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2458
01/10/2026
01.10.2026 08:20

ΣΥΡΙΖΑ: Αγώνας κόντρα στις δημοσκοπήσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2458
01/10/2026
01.10.2026 08:20
dourou rena syriza

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Μάχη για να ανακτήσει κάτι από το χαμένο έδαφος δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να είναι «παρών» σε κάθε μέτωπο, εντός Βουλής αλλά και στην κοινωνία.

Η προσπάθειά του επικεντρώνεται στο να αναδείξει κάποιες βασικές προτάσεις του, από την αμφισβήτηση του δημοσιονομικού χώρου, προκειμένου να καταδειχθεί ότι «λεφτά υπάρχουν» για τη στήριξη των πολιτών, έως την πρόταση για τον ΕΦΚΑ ως «εθνικό επενδυτή» που μπορεί να δώσει λύση στο στεγαστικό ζήτημα. Στο μεταξύ ο Παύλος Πολάκης έχει αναλάβει το κομμάτι της «μετωπικής» με την κυβέρνηση στο πεδίο της Υγείας, ανοίγοντας κόντρα με Γεωργιάδη – Πατούλη, ενώ έχει επαναφέρει το ζήτημα της Novartis.

Ωστόσο, η αγωνία που κατατρύχει το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ πια είναι πώς θα καταφέρει να αντιμετωπίσει την εικόνα των δημοσκοπήσεων.

Είναι ενδεικτικό πως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης χθες σε συνεντεύξεις του κάλεσε τους πολίτες να μην δίνουν σημασία στις δημοσκοπήσεις (που το τελευταίο διάστημα δείχνουν το κόμμα σταθερά κάτω από το 3%, δηλαδή εκτός Βουλής), αλλά στις προτάσεις και τις θέσεις των κομμάτων. Δεν παραλείπουν δε στην Κουμουνδούρου να σχολιάζουν τις κινήσεις της ΕΛ.Α.Σ. και του Αλέξη Τσίπρα, όπως το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» που, όπως λένε, δεν δείχνει ρεαλιστικό όταν εκπέμπεται από τη θέση του 17%.

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