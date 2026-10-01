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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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01.10.2026 09:07

Πιερρακάκης: Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν οι 120 δόσεις και το πλαίσιο για τους servicers

01.10.2026 09:07
pierrakakis new

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Στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, αλλά και στις παρεμβάσεις για τους servicers και τις 120 δόσεις, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤ News.

Αναφερόμενος στις αλλαγές που προωθούνται για τους servicers, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που είχε προαναγγελθεί, αλλά απαιτούσε σημαντική τεχνική προετοιμασία. «Για τους servicers, είχαμε ανακοινώσει από καιρό ότι θα το κάνουμε. Είναι μια τεχνικά δύσκολη διαδικασία. Έπρεπε να αλλάξει, διαβάσαμε το πεδίο, συζητήσαμε με κόσμο», ανέφερε, εξηγώντας ότι στόχος είναι να προστεθεί ένα ακόμη εργαλείο στη διάθεση των πολιτών.

«Ήρθαμε να προσθέσουμε ένα ακόμη εργαλείο, που είναι σε συνάρτηση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος», πρόσθεσε ο υπουργός, αναφερόμενος στις οικονομικές πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση

Στο σκέλος των παρεμβάσεων για την ενεργειακή κρίση, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην αύξηση της στήριξης για το diesel, επισημαίνοντας παράλληλα το συνολικό ύψος των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί.

«Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση στο diesel», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «έχει δοθεί 1 δισ. συνολικά σε έκτακτα μέτρα για την ενεργειακή κρίση μαζί με τα 2,2 δισ. της ΔΕΘ».

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας των servicers, επισημαίνοντας ότι οι σχετικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, την Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στη Βουλή το πλαίσιο για τους servicers

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών παρεμβάσεων, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι το σχετικό πλαίσιο για τους servicers αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου.

«Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έρθει το πλαίσιο για τους servicers στη Βουλή, ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως», τόνισε, ενώ για το ζήτημα των 120 δόσεων σημείωσε ότι «θα θέλαμε να ψηφιστεί ο νόμος για τις 120 δόσεις μέσα στον Οκτώβριο».

Ο υπουργός έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής προσέγγισης ως προς τον ρόλο του κράτους απέναντι στους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. «Η δουλειά του κράτους δεν είναι να κουνάει το δάχτυλο αλλά να του δίνει το χέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

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