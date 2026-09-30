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30.09.2026 18:45

Συνεδριάζει την Πέμπτη το ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη

30.09.2026 18:45
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Δύο υποχρεώσεις περιλαμβάνει η αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αργότερα, στις 17:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Μέγαρο Μαξίμου.

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