Συνεδριάζει την Πέμπτη το ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δύο υποχρεώσεις περιλαμβάνει η αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αργότερα, στις 17:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Διαβάστε επίσης:

Οι θεσμικές «πληγές» που καταγράφει το Συμβούλιο της Ευρώπης για την Ελλάδα – Ανθεκτική η δημοκρατία, αλλά πολλές ανοιχτές υποθέσεις

«Συνταρακτικές αποκαλύψεις» για Πατούλη προαναγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Bloomberg: Τι ζητά ο Μητσοτάκης από την ΕΕ για το ενεργειακό κόστος – Η επιστολή στη φον ντερ Λάιεν