Ξεπέρασε κάθε όριο: Άνδρας διαπόμπευσε γυναίκα στο Ηράκλειο, τύπωσε φωτογραφίες της και τις άφησε σε αμάξια

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Κάθε όριο ξεπέρασε άνδρας που διαπόμπευσε γυναίκα στην Κρήτη.

Ο άνδρας άφησε φακέλους με τη φωτογραφία και τα προσωπικά στοιχεία του θύματος στα παρμπρίζ αυτοκινήτων που ήταν σταθμευμένα σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου.

Στους φακέλους έγραφε ότι η γυναίκα είναι εκδιδόμενη και καλούσε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μαζί της.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη σχέση τους. Οι αρχές ερευνούν, αν συμμετείχαν και άλλα άτομα στην διαπόμπευση της.

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», με αφορμή το πρωτοφανές και ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό δημόσιας διαπόμπευσης γυναίκας, μέσω κλειστών φακέλων με φωτογραφία και πλήρη προσωπικά στοιχεία της, σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου, θέλει να αναφέρει τα παρακάτω:

Η τοποθέτηση των φακέλων σε παρμπρίζ αυτοκινήτων, έγινε αντιληπτή από στελέχη του Φορέα, τα οποία, λίγο μετά τις 22.30 της 29/9/2026, κατά την αποχώρηση με το όχημά τους από το πάρκινγκ στην Καινούργια Πόρτα, αντιλήφθηκαν ότι το υλικό αυτό είχε τοποθετηθεί και στο δικό τους αυτοκίνητο. Μόλις διαπιστώθηκε το περιεχόμενο του φακέλου και υποψιάστηκαν ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια με ανεπιθύμητο σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο, τα στελέχη του «Συνδέσμου» ενημέρωσαν άμεσα τις Αστυνομικές Αρχές και προχώρησαν σε αναφορά του περιστατικού στο πλαίσιο του ρόλου και της αποστολής τους.

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη δημόσιας διαπόμπευσης, στοχοποίησης και παραβίασης της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου. Ιδιαίτερα όταν αυτή πραγματοποιείται με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω έκθεση, στιγματισμό, φόβο ή ακόμη και κίνδυνο για το πρόσωπο που στοχοποιείται, όπως και των οικείων προσώπων του.

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, ο Φορέας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν ψυχραιμία και υπευθυνότητα, εάν βρεθούν αντιμέτωποι με αντίστοιχο γεγονός:

Να ενημερώνουν άμεσα τις Αρχές, παρέχοντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία για τον χρόνο, τον τόπο και τις συνθήκες του περιστατικού.

Να διατηρούν, εφόσον είναι δυνατόν, το σχετικό πειστήριο, για να το παραδώσουν στις Αρχές σε περίπτωση που τους ζητηθεί.

Αν πρόκειται για ηλεκτρονικό υλικό, να κρατούν αποδεικτικά στοιχεία, όπως στιγμιότυπα οθόνης (screenshots), και να τα παραδίδουν στις αρμόδιες Αρχές.

Να μην αναπαράγουν το προσβλητικό ή κακόβουλο υλικό, καθώς η αναδημοσίευση μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έκθεση του θύματος.

Να μην αναπαράγουν ρητορική μίσους, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ή οποιοδήποτε περιεχόμενο στρέφεται εναντίον του προσώπου που στοχοποιείται.

Να μην ακολουθούν καμία από τις τυχόν προτροπές που μπορεί τέτοιο παράνομο υλικό να περιλαμβάνει.

Ο Φορέας δηλώνει παρών, στηρίζοντας με τα εξειδικευμένα στελέχη του κάθε γυναίκα που υφίσταται κακοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, υπογραμμίζοντας ότι η σιωπή δεν είναι χρυσός και σίγουρα δεν προστατεύει το θύμα, ενώ η εγρήγορση και ανάλειψη δράσης δημιουργούν πλέγμα προστασίας που δεν αφήνει περιθώρια στη βία και στην κακοποίηση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 801 11 16000 (Γραμμή Ελπίδας-Δωρεάν κλήση), 6974 301011, 2810 242121.

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