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30.09.2026 15:43

«Προσπαθούσαν να κάνουν τους ασθενείς να πεθάνουν γρηγορότερα» – Ανατριχιαστική καταγγελία για την ιδιωτική κλινική που σφραγίστηκε στη Θέρμη 

30.09.2026 15:43
hospital

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Λουκέτο μπαίνει και στην κλινική στη Θέρμη που άνηκει στον όμιλο με την κλινική με το παράνομο ογκολογικό. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες οι ασθενείς ήταν παρατημένοι, δεν τους έκαναν μπάνιο και άφηναν τα έντομα να τους τσιμπούν.

Η τετραπληγική μητέρα του Αριστείδη Μεϊμάρογλου νοσηλεύτηκε στην ιδιωτική κλινική. Ο ίδιος περιέγραψε ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι μεταφέρονταν να πεθάνουν όχι για να ανακάμψουν. «Στον χώρο νοσηλείας επικρατούν τριτοκοσμικές συνθήκες. Δεν ελέγχονται οι ασθενείς, δεν δουλεύει το κλιματιστικό, και έχει μύγες και κουνούπια μέσα στον θάλαμο, λόγω της περιοχής. Τα παράθυρα ήταν τόσο βρώμικα που σχεδόν δεν μπορούσες να δεις απέξω και δεν υπήρχαν καν σίτες. Είχαν τσιμπήσει κουνούπια τη μητέρα μου σε όλο της το σώμα και σαφώς της ήταν πολύ δύσκολο να κουνήσει τα χέρια της για να ξυθεί. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό να βλέπεις τον άνθρωπό σου παρατημένο. Δεν είναι μια κλινική όπου προσπαθούν να τους κάνουν καλύτερα αλλά να τους… πεθάνουν πιο γρήγορα».

Ο Αριστείδη Μεϊμάρογλου πρόσθεσε ότι δεν την τάιζαν τη μητέρα του, αν και δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί. «Η μητέρα μου είχε τραχειοστομία και της έκαναν αναρροφήσεις με το ίδιο σωληνάκι και το ξέπλεναν στο νερό, κάτι που θα μπορούσε να την αρρωστήσει σε βαθμό να φύγει πρόωρα. Όταν ζήτησα να το αλλάξουν, μου είπαν ότι θα το χρεώσουν. Ενώ είναι τετραπληγική, της άφηναν το φαγητό μπροστά της λες και μπορεί να φάει μόνη της. Ο θάλαμος μύριζε άσχημα, σαν να μην έκαναν μπάνιο τους ασθενείς. Εάν αγαπάτε τους ανθρώπους σας, μην τους πάτε εκεί».

Όλα αυτά,έρχονταν σε αντίθεση με την «τέλεια» ανακαινισμένη ρεσεψιόν που είχαν για βιτρίνα. «Με το που μπαίνεις μέσα, βλέπεις έναν πάρα πολύ ωραίο ανακαινισμένο χώρο, με το που ανοίξεις όμως τις πόρτες και μπεις στις κλίνες.. σκέφτεσαι ότι τα δημόσια νοσοκομεία είναι μια χαρά μπροστά σε αυτό. Υπήρχε ένας νοσηλευτής για 30-40 ασθενείς κι όταν είπα στον γιατρό ‘’καλά, τόσα λεφτά παίρνετε, γιατί υπάρχει μόνο ένας;’’ μου είπε ‘’δε θα μας μάθετε εσείς πως να δουλεύουμε την εταιρία’’. Μετά από 10 ημέρες, πήρα τη μητέρα μου και την πήγα σε άλλη κλινική, εκτός Θεσσαλονίκης».

Τόσο η κλινική στη Θέρμη, όσο η κλινική με το παράνομο ογκολογικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη ήταν υποστελεχωμένες και οι θέσεις καλύπτονταν κατά κύριο λόγο από πρακτικάριους και βοηθούς νοσηλευτών, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Γιώργο Μπαλιόζογλου.

«Δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός με θέσεις προϊσταμένων και θέσεις ευθύνης με πτυχίο νοσηλευτικής, δούλευαν μόνο πρακτικάριοι και βοηθοί νοσηλευτών. Αυτοί, σύμφωνα με τον νόμο, δε θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι βάρδιας όμως οι υπεύθυνοι επικαλούνταν συνεχώς ότι δεν βρίσκουν το κατάλληλο προσωπικό. Προσπαθούν οι κλινικάρχες να έχουν πιο φθηνό εργατικό δυναμικό και έτσι διαλέγουν low cost προσωπικό, με ό,τι αυτο συνεπάγεται για τους ασθενείς. Οι δυο κλινικές είχαν το σύστημα να ζητούν λιγότερα χρήματα από αυτά που ζητάει η αγορά, ώστε να είναι πάντα γεμάτες, οπότε, ο κόσμος που αναζητά μια φθηνή λύση, πηγαίνει εκεί. Όλα αυτά, δεν έγιναν ξαφνικά. Οι κλινικές αυτές είναι εδώ και χρόνια προβληματικές, και έπρεπε οι αρμόδιοι και η Περιφέρεια να είχαν κινητοποιηθεί χρόνια πριν», επισημαίνει στο ThessPost.gr.

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