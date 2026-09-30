Θεσσαλονίκη: Λειτουργεί ακόμη η κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες – Ανατριχιαστικές μαρτυρίες συγγενών

Takeaways by to pontiki AI Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη λειτουργία της παρά την εντολή της Περιφέρειας για οριστική παύση εργασιών και ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Οι αρχές έχουν δώσει προθεσμία 15 ημερών για την εκκένωση των εγκαταστάσεων και τη σφράγιση του κτιρίου, καθώς και δεύτερης δομής του ίδιου επιχειρηματία στη Θέρμη.

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την κλινική, με πολίτες να αναφέρουν παράνομες χημειοθεραπείες, πλημμελή φροντίδα ασθενών και αδιαφανείς οικονομικές πρακτικές με στόχο την απόσπαση χρημάτων.

Μαρτυρίες συγγενών περιγράφουν συνθήκες απομόνωσης ασθενών, ανεπαρκή σίτιση και διενέργεια αχρείαστων ιατρικών εξετάσεων, καταγγέλλοντας ότι οι ασθενείς κρατούνταν στη ζωή για οικονομικό όφελος.

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«Βροχή» οι καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονταν παράνομα χημειοθεραπείες και λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Η κλινική συνεχίζει τη λειτουργία της, παρά την εντολή για οριστική παύση των εργασιών της.

Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να πηγαίνουν κανονικά, ενώ παραμένουν στο κτίριο και ασθενείς. Η απόφαση της Περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας που αφορά στο το συγκεκριμένο κτίριο καθώς και σε μία δεύτερη δομή του ίδιου επιχειρηματία στη Θέρμη, ορίζει ρητά πως η εκκένωση των κτηρίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών. Αμέσως μετά, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να σφραγίσουν τις εγκαταστάσεις.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Έταξε στη σύζυγό μου ότι θα της καθαρίσει τον καρκίνο»

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών μίλησε στο MEGA για την δική του εμπειρία με την τότε σύζυγό του, η οποία όμως έχει «φύγει» από τη ζωή εδώ και τρία χρόνια.

Όπως ανέφερε:

«Η γυναίκα μου είχε καρκίνο ωοθηκών μια 20ετία και πήγαινε καλά με χημειοθεραπείες και χειρουργεία. Κλασικά. Βρήκε ένα κέντρο στα Σκόπια. Της είπα: Στα Σκόπια υπάρχει Χάρβαρντ και δεν το ήξερα; Έγινα λίγο ρατσιστής. Και μάλιστα ζητούσε λεφτά. Ήταν κέντρο το οποίο είχε παράρτημα στη Φλώρινα και ζητούσε να βάλουμε λεφτά στην τράπεζα των Σκοπίων. Εγώ είπα: Δεν θα περάσω στο παράλογο και το μεταφυσικό. Δεν ξαναμιλάμε γι’ αυτό το θέμα, ούτε να το ξανακούσω. Η ίδια όμως βρήκε τρόπο να πάει, πλήρωσε στην αρχή 32.000 στην τράπεζα των Σκοπίων και μετά έμεινε δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από εμένα, χωρίσαμε τότε. Υπολογίζω ότι έδινε 6.000 ευρώ την εβδομάδα. Από περιέργεια και μόνο ο μικρός μου γιος μπήκε, είδε το ιατρείο και μου είπε: Μπαμπά, μην πας εκεί, θα τους δείρεις. Είναι απαράδεκτο».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών αναφέρθηκε στη διαδικασία που, όπως είπε, ακολουθούσε η σύζυγός του, καθώς και στις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο.

«Έκανε ένα είδος πλασμαφαίρεσης. Ούτε εγώ κατάλαβα. Έβαζε θερμοφόρες, από αυτές που βάζουμε στα πόδια τον χειμώνα για να ζεσταινόμαστε, και έλεγε ότι άλλαζε το DNA και το RNA του κυττάρου. Έλεγε πως είναι ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν σαν παλιοί μάγοι. Οι κανονικοί γιατροί μιλάνε με μια αβεβαιότητα, γιατί είναι επιστήμονες. Η επιστήμη είναι η ερώτηση, δεν είναι η απάντηση. Ο μάγος όμως είναι βέβαιος, όπως ο Θεός. Παγιδεύει τους ανθρώπους. Είχε ιατρείο στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιατρείο, και μάλιστα μικρό. Έκανε την κουζίνα ένα είδος εξεταστηρίου. Η σύζυγός μου δεν έκανε καταγγελία. Τον λάτρευε. Την είχε πείσει. Πήρε τον δικηγόρο μου να με καταγγείλει εμένα ότι λέω ψέματα. Δεν είδα μηχανήματα τότε, είδα ορούς για να παίρνουν αίμα, το βάζαμε σε θερμοφόρες».

«Τη βάλαμε 72 κιλά και απέμεινε 26»

Συγγενής της κατήγγειλε στο ertnews ότι γυναίκα πέθανε στην ιδιωτική κλινική, πεινασμένη και χωρίς να λαμβάνει τα απαραίτητα φάρμακα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η γυναίκα εισήλθε 72 κιλά και απέμεινε 27 μέσα σε έξι μήνες, και πέρασε το μαρτύριο σε απομόνωση καθώς δεν ξαναείδε πρόσωπα της οικογένειας.

«Δεν την αναγωρίζαμε όταν μας την δώσανε και ενώ μας απαγόρευαν επισκέψεις λόγω covid, μας έγραψαν στο χαρτί ότι πέθανε από τον συγκεκριμένο ιό», αναφέρει η μάρτυρας και ξεσπά:

«Ήταν υγιέστατη, με σώας τας φρένας. Την πεθάνανε σε 6 μήνες χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να της δίνουν νερό και τα συγκεκριμένα φάρμακα. Δεν μας επέτρεπαν να πάμε να την δούμε, μόνο τηλεφωνικά λόγω του covid, προφανώς για να μη δούμε όλο το σκηνικό. Από κάποιους νοσηλευτές που γνωρίζω προσωπικά έμαθα ότι φώναζε όλη μέρα ότι πεινάει, θέλει νερό. Πληρώνεις για να γίνει ο άνθρωπός σου καλύτερα και τον παίρνεις τελειωμένο».

Η καταγγέλλουσα ανέφερε επίσης ότι την ίδια τραγική κατάληξη είχε θείος αλλά και ξαδέλφη της η οποία ήταν μόλις 50 ετών. «Πέθαναν μέσα σε τρεις μήνες», ανέφερε.

«Οι γονείς μου έφυγαν σε αυτές τις κλινικές»

Τις αδιανόητες συνθήκες νοσηλείας που επικρατούσαν στις δύο ιδιωτικές κλινικές περιγράφει σε καταγγελία του στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7 ακροατής, οι γονείς του οποίου χρειάστηκε να φιλοξενηθούν εκεί.

«Θέλω να πω σε όλους ότι και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου “φύγανε” μέσα σε αυτή την κλινική, τη συγκεκριμένη. Ο μπαμπάς μου έφυγε πριν 1,5 μήνα. Τη μητέρα μου την είχα στην άλλη κλινική, στη Θέρμη, η οποία ήταν η χειρότερη κατάσταση που μπορείς να πας στον άνθρωπο σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κρατούσαν τον 93χρονο πατέρα μου ζωντανό για να του αποσπούν χρήματα»

Ο κύριος Χαράλαμπος μίλησε στο MEGA, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Εγώ προσωπικά μια τραυματική εμπειρία με τον πατέρα μου όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί μετά από εγκεφαλικά. Με το που πήγαμε στην κλινική, γιατί δεν έχεις και το περιθώριο να κάνεις έρευνα σε τέτοιες περιπτώσεις, ψάχνεις ό,τι καλύτερο για τον άνθρωπο που αγαπάς. Λες να πάω κάπου ιδιωτικά να πληρώσω, αλλά να τύχει φροντίδας όπως αξίζει. Ωστόσο, τα πράγματα στην αρχή φαίνονται ωραία γιατί όπως μας τα παρουσίασαν, μετά άρχισαν να κάνουν εξετάσεις που δε χρειαζόταν γιατί ο άνθρωπος ήταν «στα τελευταία του». Έκατσε δύο μήνες. Ναι, δύο μήνες έκατσε. Ωστόσο, του έκαναν εξετάσεις, εξετάσεις, εξετάσεις, θεραπείες, πράγματα που δεν τα χρειαζόταν 93 χρόνων άνθρωπος όλα αυτά. Αλλά με το πρόσχημα του ότι δεσμεύτηκε ο ΑΜΚΑ, δεν μπορούσαμε να γράψουμε τις εξετάσεις του ασφαλισμένου ανθρώπου. Ότι και καλά, δεσμεύεται ο ΑΜΚΑ όταν ένας ασθενής μπει στην κλινική, η συγκεκριμένη τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ, δεν μπορούσε κυρία Βούλγαρη, να γράψει κάτι κάποιος άλλος ή και λοιπά. Ο αριθμός αυτός δηλαδή ήταν υπό την φροντίδα των γιατρών και δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς κάτι άλλο ή άλλος γιατρός να συνταγογραφήσει. Γιατί ζήτησα να γράψουμε εμείς τις εξετάσεις από γιατρούς έξω και λοιπά, να μην επιβαρυνθούμε ας πούμε το κόστος. Λέει δεν γίνεται αυτό και ό,τι χρειαστεί και κριθεί απαραίτητο θα γίνει και λοιπά. Και αυτό φυσικά είχε μια διαφορετική έκταση όσον αφορά στο οικονομικό, γιατί διπλασιάστηκαν τα χρήματα από αυτά που μας είπαν στην αρχή».

«Το ζήτημα είναι ότι όταν χρειάστηκε κάτι άλλο ο πατέρας μου, δηλαδή χρειάστηκε– είχε κάποια ανεπάρκεια με τα νεφρά του, νεφρική ανεπάρκεια και λοιπά, λέει εμείς δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, λέει, εξετάσεις στα νεφρά του. τον βάλαμε για φροντίδα μετά από κάποιο εγκεφαλικό, γιατί δεν μπορούσαμε εμείς. Δεν μπήκε για να αποθεραπευτεί από κάτι. Δεν μπορούσαμε να βρούμε ας πούμε σε κάποιο άλλο ίδρυμα. Να έχει και ιατρική περίθαλψη παράλληλα. Και πέθανε και μας τον αφήσανε κάτω εκεί σε ένα δωματιάκι που είχε σφουγγαρίστρες και αυτά δεν είχανε χώρο και για τους νεκρούς δηλαδή έναν χώρο έτσι με αξιοπρέπεια να φύγουν οι άνθρωποι από κει πέρα. Μας είπανε ”κάτω είναι ο πατέρας σας” και όταν τους κάναμε μια αρνητική κριτική, μάς απάντησαν ότι η επιλογή της κλινικής βαραίνει εμάς δηλαδή. Και πάντα λέει εμείς σε πλήρη γνώση των όρων λειτουργίας. Και μας είπαν ότι η θεραπευτική και διαγνωστική προσέγγιση κάθε περιστατικού, λέει, δεν αποτελούν προαιρετική επιλογή αλλά ιατρική αναγκαιότητα. Δηλαδή δεν μπορούσα εγώ να κάνω επιλογή στη θεραπεία του. Και λέει εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις γιατί η ιατρική δεοντολογία δεν μας επιτρέπει λέει να κάνουμε εκπτώσεις στην υγεία των ασθενών μας. Θέλουμε το καλύτερο. Το είδαμε το καλύτερο φυσικά, όπως το είδαν και πάρα πολλοί. Γιατροί απ΄ έξω μου είπαν ότι τον κρατούσαν στη ζωή μόνο και μόνο για να κάνουν εξετάσεις και θεραπείες. Ο άνθρωπος ήταν να φύγει και τον κρατούσαν. Σε μια βδομάδα θα είχε φύγει ο άνθρωπος αλλά τον πήγαμε δύο μήνες να πάρουν κάποια χιλιάρικα».

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