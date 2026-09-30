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30.09.2026 11:44

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Πού θα έρθουν βροχές και καταιγίδες

30.09.2026 11:44
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Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με κόκκινη προειδοποίηση, εξέδωσε σήμερα, 30/9/26 η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με το δελτίο, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα,

  1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

  1. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) και αύριο Πέμπτη (01-10-2026).

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