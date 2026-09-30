Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Πού θα έρθουν βροχές και καταιγίδες

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Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με κόκκινη προειδοποίηση, εξέδωσε σήμερα, 30/9/26 η ΕΜΥ.
Σύμφωνα με το δελτίο, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.
Πιο συγκεκριμένα,
α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).
β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη (30-09-2026) έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)
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