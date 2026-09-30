Δίκη για τα Τέμπη: Συγκλόνισε ο πατέρας του Γεράσιμου – «Το παιδί μου εκτοξεύτηκε στον αέρα, έχει ίχνη συνείδησης, θέλει να ζήσει»

Takeaways by to pontiki AI Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών συνεχίστηκε με την κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου, ο οποίος είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από το ταξίδι και τις εξαιρετικά ισχυρές δυνάμεις που δέχτηκε ο γιος του κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και της έκρηξης.

Αναφέρθηκε στη σοβαρότητα των εγκεφαλικών κακώσεων που υπέστη ο Γεράσιμος, ο οποίος νοσηλεύεται μέχρι σήμερα σε κωματώδη κατάσταση παρά τις συνεχείς ιατρικές προσπάθειες.

Ο πατέρας του επιζώντος τόνισε την ανάγκη απόδοσης ευθυνών για το δυστύχημα, υπογραμμίζοντας τη δική του υποχρέωση να αγωνιστεί για τη δικαίωση μετά τις τρομακτικές επιπτώσεις στην οικογένειά του.

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Με την συγκλονιστική κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου, συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Γεράσιμος, ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση, με τον πατέρα του να περιγράφει στο δικαστήριο τόσο τις τελευταίες ώρες πριν από το ταξίδι όσο και όσα ακολούθησαν μετά τη σύγκρουση.

Οι τελευταίες ώρες πριν από το ταξίδι

Ο Διονύσης Γεωργιάδης αναφέρθηκε αρχικά στις ώρες που προηγήθηκαν της αναχώρησης του γιου του, περιγράφοντας τη συζήτηση που είχαν λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα.

«Τρεις ώρες πριν το δυστύχημα μου λέει ο Γεράσιμος “να φύγω μήπως αύριο το μεσημέρι” και εγώ του είπα “καλύτερα να φύγεις σήμερα”. Έπαιζε πιάνο 10 λεπτά πριν την αναχώρηση του τρένου. Του λέω “άντε δεν θα προλάβουμε”. Παίρνω πορεία για τα ΚΤΕΛ και μου λέει “όχι θα πάω με το τρένο”», κατέθεσε.

«Ο Γεράσιμος εκτοξεύτηκε»

Περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η οικογένεια, συνέβησαν τη στιγμή της σύγκρουσης και της έκρηξης, ο πατέρας του Γεράσιμου ανέφερε ότι ο γιος του βρέθηκε στον αέρα και δέχτηκε εξαιρετικά ισχυρές δυνάμεις.

«Ο Γεράσιμος εκτοξεύτηκε. Την ώρα της εκρηξης ήταν στον αέρα. Δέχθηκε πάνω από 45G. Αυτό το τρένο γιατί κυκλοφορούσε; Γιατί να είναι εκεί με αυτές τις συνθήκες; Έχω ένα συναίσθημα μεγαλύτερο από θυμό, πίκρα. Περίμενα μετά από αυτό που έγινε θα ερχόταν οι δημόσιοι φορείς για να δουν πώς θα σώσουν τα παιδιά», είπε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Την ώρα της έκρηξης ο Γεράσιμος πατούσε ψηλά. Έφτασε στην μεγαλύτερη απόσταση που έφτασε άνθρωπος από το τρένο».

Τα τηλεφωνήματα και η αγωνία της οικογένειας

Μετά τη σύγκρουση, η οικογένεια άρχισε να αναζητά τον Γεράσιμο, ενώ το κινητό του τηλέφωνο εξακολουθούσε να χτυπά.

«Αρχίσαμε τα τηλεφωνήματα, δεν ήταν πουθενά αλλά το τηλέφωνο χτυπούσε. Πήρα τηλέφωνο στην αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας. Μου είπε ένας αστυνομικός να ψάξει. Με πήρε λίγο μετά και μου είπε ο Γεράσιμος είναι καλά αλλά ξεκινήστε για Λάρισα», κατέθεσε ο Διονύσης Γεωργιάδης.

Όταν η οικογένεια έφτασε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, βρέθηκε αντιμέτωπη με τη διαδικασία της αναγνώρισης.

«Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έπρεπε να κάνουμε την αναγνώριση. Πήγε ο μεγάλος ο γιος μου. Προσπαθούσα να δω τι είχε δει. Είχα πάρει 6 χάπια πίεσης και είχα 19».

«Η κατάσταση του είναι τρομακτικά δύσκολη»

Ο πατέρας του Γεράσιμου περιέγραψε και την πρώτη ενημέρωση από τους γιατρούς, οι οποίοι, όπως είπε, τους ξεκαθάρισαν ότι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά σοβαρή.

Παρά το γεγονός ότι εξωτερικά ο Γεράσιμος δεν έφερε τραύματα, οι εγκεφαλικές κακώσεις που είχε υποστεί ήταν πολύ βαριές.

«Μας κάλεσαν οι γιατροί και μας είπαν πως η κατάσταση του είναι τρομακτικά δύσκολη και δεν έπρεπε να φύγουμε. Είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου, ήταν μια η ώρα την νύχτα», ανέφερε.

Οι 15 κρίσιμες ημέρες μετά το χειρουργείο

Ο Διονύσης Γεωργιάδης αναφέρθηκε αναλυτικά και στις ημέρες που ακολούθησαν το χειρουργείο, περιγράφοντας τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών και την εξαιρετικά βαριά εγκεφαλική βλάβη που είχε υποστεί ο Γεράσιμος.

«Βγήκαν οι γιατροί από το χειρουργείο και μας είπαν πως κάναμε ότι καλύτερο. Κάθε μέσο που είχαν οι γιατροί το χρησιμοποίησαν. Επί 15 μέρες συνεχιζόταν το ίδιο πράγμα. Μας έλεγαν ότι είχε από τις πιο δύσκολες εγκεφαλικές βλάβες. Το δεξιό του ημισφαίριο καταστράφηκε στο αριστερό έβλεπαν κάτι. Αλλά δεν μπορούσαν να επέμβουν. Μου έλεγαν πως όταν μπορέσουμε να σταματήσουμε το τεχνητό κώμα θα σας πούμε πιο πολλά».

Το παιδί άρχισε να ανοίγει τα μάτια και σε κάποιους ήχους άρχισε να έχει αντίδραση, όπως οι φωνές της μητέρας του ή της αδελφής του».

«Είχαμε σκεφτεί την λύση του εξωτερικού. Στις εκκλήσεις που κάναμε λόγω της βαρύτητας του περιστατικού δεν μας απαντούσε. Μας απάντησε η Γερμανία, εκεί πίστεψαν ίσως έχουμε κάποιες υπόνοιες συνείδησης και τον δέχτηκαν . Και ξεκίνησε η αεροδιακομιδή του», συμπλήρωσε.

«Ο Γεράσιμος θέλει πολύ να ζήσει»

Ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε στη συνέχεια τη μακρά διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια στην προσπάθειά της να βοηθήσει τον Γεράσιμο, αναφερόμενος και στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βοστώνη.

«Οι γιατροί στη Βοστώνη μας είπαν πως ίσως παρά την καταστροφή υπάρχουν ίχνη συνείδησης μετά από τεστ που έκαναν ακούγοντας και αντιδρώντας στην φωνή του αδελφού του. Ο Γεράσιμος θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι ίδιοι οι γιατροί δηλώνουν έκπληκτοι πώς έφτασε μέχρι σήμερα. Σε όλη αυτή την διαδρομή κοιμόμασταν 8 μήνες και περισσότερο σε μια καρέκλα. Παρακαλούσα να μην ανοίξει η πόρτα. Η κατάσταση του παιδιού μου είπαν πως είναι μη αναστρέψιμη. Είμαι σίγουρος πως ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται».

«Είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ»

Μιλώντας για τις συνέπειες που είχε η τραγωδία σε ολόκληρη την οικογένεια, ο πατέρας του Γεράσιμου αναφέρθηκε στην αποφασιστικότητα του γιου του να κρατηθεί στη ζωή, αλλά και στη δική του υποχρέωση να συνεχίσει τον αγώνα για την απόδοση ευθυνών.

«Οι επιπτώσεις σε όλη την οικογένεια ήταν τρομακτικές. Αν ο Γεράσιμος με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει», είπε.

Δείχνοντας, μάλιστα, τη φωτογραφία του Γεράσιμου στην πρόεδρο του δικαστηρίου, συμπλήρωσε: «Ο Γεράσιμος είναι ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος. Τα λόγια είναι πολύ λίγα».

Ο Γεράσιμος Γεωργιάδης παραμένει μέχρι σήμερα σε κωματώδη κατάσταση, έχοντας επιζήσει από το πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας.

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