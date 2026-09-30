«Ισοπαλία» Κουτσούμπα στη μάχη Φεστιβάλ ΚΝΕ–Βίσση – Δεν «τσίμπησε» ο ΓΓ, το σχόλιο που έβαλε τέλος στο beef

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Τέλος στο beef “Φεστιβάλ ΚΝΕ vs συναυλία Βίσση”, που ξέσπασε στα σόσιαλ τις προηγούμενες μέρες, έβαλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο συνέντευξής του το πρωί στον Παύλο Τσίμα και το ραδιόφωνο του Meganews.

Στη συνέντευξή του ο Γενικός Γραμματέας, εν μέσω πολιτικής κουβέντας κλήθηκε να σχολιάσει και το αν το Φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτση το περασμένο Σάββατο είχε περισσότερο κόσμο από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ το ίδιο βράδυ.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ήταν αφοπλιστικός καθώς «δεν τσίμπησε» και δεν μπήκε στη διαδικασία σύγκρισης αντιθέτως έδωσε συγχαρητήρια στη δημοφιλή τραγουδίστρια και για τον κόσμο που συγκέντρωσε στη συναυλία της και για τη διάρκειά της στην ελληνική μουσική σκηνή.

«Έχω φίλους που μου λένε ότι το Σάββατο είχατε περισσότερο κόσμο από την Άννα Βίσση στο Πάρκο Τρίτση, στο Φεστιβάλ που μιλούσατε» ανέφερε ο δημοσιογράφος, αναμένοντας πιθανότατα από το Γενικό Γραμματέα να επιβεβαιώσει αυτή την αίσθηση.

«Δεν ξέρω αν θα μετρήσουμε τώρα τα άτομα, αλλά είχε όντως δεκάδες χιλιάδες, όπως δεκάδες χιλιάδες είχε και η κυρία Βίσση. Μπράβο της για τα 50 της χρόνια στο τραγούδι» απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κηρύσσοντας τρόπον τινά «ισοπαλία».

Βέβαια εξήρε το φεστιβάλ της ΚΝΕ που πράγματι αποτελεί εδώ και δεκαετίες θεσμό πολιτιστικό και πολιτικό, καταξιωμένο στη συνείδηση του κόσμου ευρύτερα. Σημείωσε δε πως «αυξάνεται η συμμετοχή κάθε χρόνο και με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, συναυλιών, πολιτιστικού προγράμματος αλλά και με συζητήσεις που είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον». Υπογράμμισε δε πως φέτος ήταν έντονη η συμμετοχή στις μικρότερες ηλικίες αφού έδωσαν το «παρών» νέοι άνθρωποι, πολλοί μαθητές, πάρα πολλοί φοιτητές, εργαζόμενοι νέοι από την κατάρτιση, από άλλους τομείς της οικονομίας. «Είναι καταπληκτικό αυτό που συνέβη. Ήταν όντως μια μεγάλη, όχι μόνο γιορτή, αλλά και πολιτική παρέμβαση» κατέληξε με ενθουσιασμό.

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