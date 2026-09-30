search
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 18:01
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2026 16:17

«Ισοπαλία» Κουτσούμπα στη μάχη Φεστιβάλ ΚΝΕ–Βίσση – Δεν «τσίμπησε» ο ΓΓ, το σχόλιο που έβαλε τέλος στο beef

30.09.2026 16:17
KOUTSOUMPAS_KNE

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τέλος στο beef “Φεστιβάλ ΚΝΕ vs συναυλία Βίσση”, που ξέσπασε στα σόσιαλ τις προηγούμενες μέρες, έβαλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο συνέντευξής του το πρωί στον Παύλο Τσίμα και το ραδιόφωνο του Meganews.

Στη συνέντευξή του ο Γενικός Γραμματέας, εν μέσω πολιτικής κουβέντας κλήθηκε να σχολιάσει και το αν το Φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτση το περασμένο Σάββατο είχε περισσότερο κόσμο από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ το ίδιο βράδυ.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ήταν αφοπλιστικός καθώς «δεν τσίμπησε» και δεν μπήκε στη διαδικασία σύγκρισης αντιθέτως έδωσε συγχαρητήρια στη δημοφιλή τραγουδίστρια και για τον κόσμο που συγκέντρωσε στη συναυλία της και για τη διάρκειά της στην ελληνική μουσική σκηνή.

«Έχω φίλους που μου λένε ότι το Σάββατο είχατε περισσότερο κόσμο από την Άννα Βίσση στο Πάρκο Τρίτση, στο Φεστιβάλ που μιλούσατε» ανέφερε ο δημοσιογράφος, αναμένοντας πιθανότατα από το Γενικό Γραμματέα να επιβεβαιώσει αυτή την αίσθηση. 

«Δεν ξέρω αν θα μετρήσουμε τώρα τα άτομα, αλλά είχε όντως δεκάδες χιλιάδες, όπως δεκάδες χιλιάδες είχε και η κυρία Βίσση. Μπράβο της για τα 50 της χρόνια στο τραγούδι» απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κηρύσσοντας τρόπον τινά «ισοπαλία». 

Βέβαια εξήρε το φεστιβάλ της ΚΝΕ που πράγματι αποτελεί εδώ και δεκαετίες θεσμό πολιτιστικό και πολιτικό, καταξιωμένο στη συνείδηση του κόσμου ευρύτερα. Σημείωσε δε πως «αυξάνεται η συμμετοχή κάθε χρόνο και με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, συναυλιών, πολιτιστικού προγράμματος αλλά και με συζητήσεις που είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον». Υπογράμμισε δε πως φέτος ήταν έντονη η συμμετοχή στις μικρότερες ηλικίες αφού έδωσαν το «παρών» νέοι άνθρωποι, πολλοί μαθητές, πάρα πολλοί φοιτητές, εργαζόμενοι νέοι από την κατάρτιση, από άλλους τομείς της οικονομίας. «Είναι καταπληκτικό αυτό που συνέβη. Ήταν όντως μια μεγάλη, όχι μόνο γιορτή, αλλά και πολιτική παρέμβαση» κατέληξε με ενθουσιασμό.

Διαβάστε επίσης:

Αλλαγή στάσης (;) Μπακογιάννη για τον δήμο Αθηναίων και ερωτήματα 

Στις 6 Οκτωβρίου η άφιξη του Ρούμπιο στην Αθήνα 

Ο Μητσοτάκης, ο Όλυμπος και ο… Κουλκουδίνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Ίδια τηλεθέαση για δύο την Τρίτη (29/9)

IPOURGIOIKONOMIKON
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών: Στα 20 λεπτά η ελάφρυνση για ντίζελ και στα 10 για την αμόλυβδη – Στις 120 οι δόσεις για τα παλαιά χρέη

plithorismos_2205_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξάνεται ταχύτερα από το αναμενόμενο – Σήμα για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, τι σημαίνει για οικονομία και κόστος δανεισμού

1
ADVERTORIAL

Ο Ζαν Μοντέρο απαντά στον Τζο Αρλάουκας: «Δεν είμαι εγωιστής αλλά θα παίρνω το τελευταίο σουτ και στον Ολυμπιακό»

milena-apostolaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση επτά χρόνια προστάτευε funds και servicers και σήμερα «ανακαλύπτει» το πρόβλημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kostas-panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Παναγόπουλος (Alco) στο topontiki.gr αδειάζει Interview: «Η εικόνα αυτή επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη της κοινωνίας για τις δημοσκοπήσεις»

Kalodio_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Με καλώδιο στα Κατεχόμενα «απαντάει» στη σύνδεση Ελλάδας με Κύπρο - Αρχές Οκτωβρίου στέλνει το «Ορούτς Ρέις» και πολεμικά πλοία

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

rififi-new
MEDIA

«Ριφιφί»: Σήμερα το μεγάλο φινάλε - «Όλοι έξω με τα χέρια ψηλά» (Video)

UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 17:57
tileorasi
MEDIA

Ίδια τηλεθέαση για δύο την Τρίτη (29/9)

IPOURGIOIKONOMIKON
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών: Στα 20 λεπτά η ελάφρυνση για ντίζελ και στα 10 για την αμόλυβδη – Στις 120 οι δόσεις για τα παλαιά χρέη

plithorismos_2205_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξάνεται ταχύτερα από το αναμενόμενο – Σήμα για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, τι σημαίνει για οικονομία και κόστος δανεισμού

1 / 3