search
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 18:03
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2026 17:08

Παρουσίαση του νέου βιβλίου «ΙΧΩΡ – Το Αίμα των Θεών»,  του Γιώργου Δούκα στο Μουσείο Ακρόπολης

30.09.2026 17:08
ixor

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι Εκδόσεις Παπαζήση και ο συγγραφέας Γιώργος Δούκας σας προσκαλούν στην επίσημη παρουσίαση του νέου του βιβλίου μυθιστορίας με τίτλο «ΙΧΩΡ – Το Αίμα των Θεών».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 18:00, στο Μουσείο Ακρόπολης, στο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής» (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα)

Χαιρετισμό θα απευθύνει η Πρόεδρος Κρητών Αττικής, Ρένα Βασιλάκη

Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν οι:

  • Κατερίνα Μάρκου, Διευθύντρια των Εκδόσεων Παπαζήση
  • Φωτεινή Τομαή, Αρχαιολόγος – Συγγραφέας, Πρέσβης ε.τ.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν οι ηθοποιοί:

  • Μαρία Τζομπανάκη
  • Γιώργος Γεροντιδάκης
  • Βασίλης Μπισμπίκης

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Ανδρέας Ροδίτης.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:
Όταν μια ιερή δύναμη χύνεται στη γη, η ισορροπία διαταράσσεται. Η οργή γεννά εκδίκηση και ένα ολόκληρο βασίλειο βρίσκεται στο στόχαστρο. Ένας ισχυρός ηγεμόνας αρνείται να ακούσει την προειδοποίηση μιας ιέρειας με προφητικό χάρισμα. Εκείνη βλέπει την καταστροφή να έρχεται από τη θάλασσα — όμως φιμώνεται και φυλακίζεται. Κι όμως, η μάχη δεν έχει τελειώσει… Σε έναν κόσμο όπου η εξουσία συγκρούεται με τη μοίρα, και ο άνθρωπος δοκιμάζει τα όριά του απέναντι στο αόρατο, κάποιος τολμά να αμφισβητήσει ακόμη και τον ίδιο τον χρόνο.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι που αποκαλύπτει τα μυστικά των Θεών μέσα από τη γραφή του Γιώργου Δούκα.

Όπως σημειώνει ο συγγραφέας: «Η ανάγκη μου να γράψω το Ιχώρ γεννήθηκε από την επιθυμία να πλησιάσω το άπιαστο και το θεϊκό μέσα από τη μυθολογία που αγάπησα σαν παιδί. Με τρυφερότητα και φαντασία, ταξίδεψα πίσω στον χρόνο για να αφηγηθώ μια διαφορετική ιστορία για τη γέννηση του κόσμου και των θεών. Μέσα από την Αέναη Ιέρεια και το μυστήριο του Ιχώρ, προσπάθησα να δώσω ζωή σε έναν φανταστικό κόσμο που κουβαλά μνήμη, ποίηση και σεβασμό στην αρχαία κληρονομιά της Κρήτης.»

Λίγα λόγια για τον Γιώργο Δούκα: 

Ο Γιώργος Δούκας γεννήθηκε το 1974 στη Λάρνακα και ζει στην Αθήνα. Έχει διαγράψει πολυετή πορεία στη μουσική με πέντε προσωπικά άλμπουμ και έχει γράψει θεατρικά έργα και παιδικά βιβλία. Το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα «Με το παράξενο όνομα Κοραμά», ενώ το 2026 εξέδωσε το συλλεκτικό λεύκωμα «Στον Πατρινό ρυθμό» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.  

Περισσότερες πληροφορίες για τον συγγραφέα και την εργογραφία του, ακολουθήστε τον σύνδεσμο:  https://www.georgedoukas.com/

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

  • Πότε: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00
  • Πού: Μουσείο Ακρόπολης, Αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής» (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα)
  • Είσοδος: Ελεύθερη
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Ίδια τηλεθέαση για δύο την Τρίτη (29/9)

IPOURGIOIKONOMIKON
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών: Στα 20 λεπτά η ελάφρυνση για ντίζελ και στα 10 για την αμόλυβδη – Στις 120 οι δόσεις για τα παλαιά χρέη

plithorismos_2205_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξάνεται ταχύτερα από το αναμενόμενο – Σήμα για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, τι σημαίνει για οικονομία και κόστος δανεισμού

1
ADVERTORIAL

Ο Ζαν Μοντέρο απαντά στον Τζο Αρλάουκας: «Δεν είμαι εγωιστής αλλά θα παίρνω το τελευταίο σουτ και στον Ολυμπιακό»

milena-apostolaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση επτά χρόνια προστάτευε funds και servicers και σήμερα «ανακαλύπτει» το πρόβλημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kostas-panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Παναγόπουλος (Alco) στο topontiki.gr αδειάζει Interview: «Η εικόνα αυτή επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη της κοινωνίας για τις δημοσκοπήσεις»

Kalodio_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Με καλώδιο στα Κατεχόμενα «απαντάει» στη σύνδεση Ελλάδας με Κύπρο - Αρχές Οκτωβρίου στέλνει το «Ορούτς Ρέις» και πολεμικά πλοία

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

rififi-new
MEDIA

«Ριφιφί»: Σήμερα το μεγάλο φινάλε - «Όλοι έξω με τα χέρια ψηλά» (Video)

UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 18:02
tileorasi
MEDIA

Ίδια τηλεθέαση για δύο την Τρίτη (29/9)

IPOURGIOIKONOMIKON
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών: Στα 20 λεπτά η ελάφρυνση για ντίζελ και στα 10 για την αμόλυβδη – Στις 120 οι δόσεις για τα παλαιά χρέη

plithorismos_2205_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξάνεται ταχύτερα από το αναμενόμενο – Σήμα για αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, τι σημαίνει για οικονομία και κόστος δανεισμού

1 / 3