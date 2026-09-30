Νοσοκομείο Χανίων: Παραιτήθηκαν 50 γιατροί μετά από εντέλλεσθαι για μετακίνηση γιατρού στη ΜΕΘ Ρεθύμνου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Χωρίς γιατρούς κινδυνεύει να μείνει το Νοσοκομείο Χανίων, μετά την υποβολή παραίτησης 50 γιατρών. Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκαν μετά από την εντολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας για υποχρεωτική μετακίνηση γιατρού της ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να καλυφθούν οι εφημερίες.

Η μαζική αντίδραση οδήγησε στην απόσυρση του «εντέλλεσθαι», ωστόσο το αίτημα για κάλυψη των εφημεριών στο Ρέθυμνο παραμένει ενεργό.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Χανίων υποστηρίζουν ότι η δική τους ΜΕΘ λειτουργεί ήδη με οριακό προσωπικό για αυτό και η μετακίνηση του συναδέλφου τους θα επιδείνωνε περαιτέρω την κατάσταση.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων, Βαρδής Γεωργιακάκης, περιέγραψε τη ΜΕΘ ως «με το ένα πόδι έξω», τονίζοντας ότι οι γιατροί είναι εξαντλημένοι και έτοιμοι να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό.

Παράλληλα, τα ΤΕΠ λειτουργούν με έναν μόνο γιατρό, ενώ οι παθολογικές κλινικές αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.

Η κατάσταση επιβαρύνει δραματικά τη λειτουργία του νοσοκομείου, με χιλιάδες ασθενείς να βρίσκονται σε αναμονή ακόμη και για απλά χειρουργεία.

Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η αποχώρηση αναισθησιολόγων από το Νοσοκομειο Χανίων, θα επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη κρίσιμη εικόνα.

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί είναι η δήλωση του θωρακοχειρουργού Στέφανου Παλιουδάκη, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση της 7ης ΥΠΕ ως «παίρνεις τούβλα από έναν τοίχο που στέκει ακόμα, για να στηρίξεις έναν μισογκρεμισμένο». Ο ίδιος τόνισε ότι η μετακίνηση προσωπικού από ένα ήδη επιβαρυμένο νοσοκομείο δεν θα λύσει το πρόβλημα.

Διαβάστε επίσης:

Εισαγγελική έρευνα για τις «εναλλακτικές θεραπείες» καρκίνου της κλινικής στη Βόρεια Μακεδονία – Ασθενείς πλήρωσαν έως 100.000 ευρώ για «αλλαγή DNA»

Ενδομητρίωση: Η «κρυφή νόσος» που επηρεάζει τη γονιμότητα

Σχεδόν 1 στους 6 εφήβους που χρησιμοποιούσαν φάρμακα GLP-1 εμφάνισε διατροφική ανεπάρκεια ή σχετική επιπλοκή











