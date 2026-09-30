Αντικρουόμενες απόψεις για το τι συνέβη στην πτήση της Flydubai – Άγνωστοι οι λόγοι για τον καυγά μεταξύ των πιλότων λέει η εταιρεία και καλεί σε αποφυγή πρόωρων εικασιών

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Συναγερμός σήμανε κατά τη διάρκεια πτήσης της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό μέσα στο πιλοτήριο, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να αλλάξει πορεία και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.
Η πτήση FZ1073 μετέφερε περίπου 150 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλινούς, όταν άρχισε να χάνει απότομα ύψος πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Λίγο αργότερα, ενεργοποιήθηκαν κωδικοί έκτακτης ανάγκης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών ακολούθησε επεισόδιο με μαχαίρωμα στο πιλοτήριο.
Οι δύο πιλότοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά την προσγείωση, ενώ η Flydubai ανακοίνωσε ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί.
Την ίδια ώρα, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα του περιστατικού. Η αεροπορική εταιρεία τονίζει ότι οι συνθήκες διερευνώνται επίσημα και ότι δεν πρέπει να εξαχθούν πρόωρα συμπεράσματα.
Η Flydubai ανακοίνωσε ότι δεν γνωρίζει ακόμη τους λόγους και τα κίνητρα πίσω από τη συμπλοκή που σημειώθηκε μέσα στο πιλοτήριο του αεροσκάφους.
«Σε αυτό το στάδιο, οι λόγοι και τα κίνητρα πίσω από αυτό το συμβάν είναι άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο επίσημης έρευνας», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, καλώντας παράλληλα «όλα τα μέρη να απέχουν από οποιεσδήποτε πρόωρες εικασίες όσο οι αρχές εξακριβώνουν τα γεγονότα».
Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έκανε λόγο για «απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης». Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο και επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.
Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων, ενώ η επίσημη έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η πτήση FZ1073 της Flydubai απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι στις 03:05 GMT (07:05 τοπική ώρα) την Τετάρτη, με προορισμό το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.
Περίπου δυόμισι ώρες μετά την απογείωση, τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης κατέγραψαν απότομη απώλεια ύψους.
Σύμφωνα με το Flightradar24, το αεροσκάφος έχασε περισσότερα από 5.000 μέτρα σε διάστημα μικρότερο των δύο λεπτών, περίπου στις 05:21.
Λίγα λεπτά αργότερα, εκπέμφθηκε ο κωδικός έκτακτης ανάγκης 7700. Στη συνέχεια, ο κωδικός άλλαξε σε 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται διεθνώς για την αναφορά περιστατικού αεροπειρατείας ή παράνομης επέμβασης στο αεροσκάφος.
Η πτήση είχε ήδη παρεκκλίνει από την αρχική της πορεία. Αφού εισήλθε για λίγο στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, στις 05:40 έκανε αναστροφή και επέστρεψε προς τη Σαουδική Αραβία, όπου ξεκίνησε η διαδικασία καθόδου για την αναγκαστική προσγείωση.
Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, το αεροσκάφος εξέπεμψε εκ νέου τον κωδικό 7700.
Σύμφωνα με τα δεδομένα θέσης, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 06:58 στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.
Οι πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλέστηκαν Ισραηλινούς αξιωματούχους, έκαναν λόγο για συμπλοκή μεταξύ των πιλότων.
Στη συνέχεια, οι ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί Channel 12 και Channel 14 μετέδωσαν ότι, σύμφωνα με αξιωματούχο, ένας από τους πιλότους φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλο, προτού ακινητοποιηθεί.
Η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου της Ταμπούκ επιβεβαίωσε ότι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.
Η Flydubai ανακοίνωσε ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί.
Μαρτυρίες επιβατών που έγιναν γνωστές μετά την προσγείωση περιγράφουν σκηνές πανικού μέσα στην καμπίνα.
Η Γιασμίν Αμπουκάσις δήλωσε στο Reuters ότι η κόρη της, η οποία επέβαινε στην πτήση, της τηλεφώνησε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και της είπε πως ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι είχε ρίξει έναν από τους πιλότους στο πάτωμα και ότι υπήρχαν αίματα στο πιλοτήριο.
Σύμφωνα με την ίδια, η κόρη της άκουσε κραυγές και έναν από τους πιλότους να ζητά βοήθεια. Όπως της περιέγραψε, δύο άλλοι πιλότοι ανέλαβαν στη συνέχεια τον έλεγχο του αεροσκάφους, ενώ επιβάτες προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα που κρατούσε το μαχαίρι.
Η Αμπουκάσις δήλωσε επίσης στο Associated Press ότι, όταν το αεροσκάφος άρχισε να χάνει τον έλεγχο, επικράτησε πανικός μεταξύ των επιβατών, καθώς αρκετοί πίστεψαν ότι κινδύνευαν να συντριβούν.
Μία επιβάτης δήλωσε στην ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom ότι οι επιβάτες αντιλήφθηκαν πως υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με τους πιλότους.
«Υπάρχουν άνθρωποι εδώ με τα πουκάμισά τους γεμάτα αίμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μετά την προσγείωση οι επιβάτες ήταν ασφαλείς και περίμεναν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Ένας ακόμη επιβάτης, μιλώντας ανώνυμα στην Jerusalem Post, υποστήριξε ότι, μετά τον τραυματισμό του συγκυβερνήτη, επιβάτες που βρίσκονταν στο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους κατάφεραν να απομακρύνουν τον δράστη από το πιλοτήριο.
Όπως είπε, δύο άλλοι πιλότοι που βρίσκονταν στο πίσω μέρος του αεροσκάφους συνέβαλαν στη διαδικασία προσγείωσης.
Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια, οι συνθήκες και τα κίνητρα του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.
Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί προέρχονται από διαφορετικές πηγές, μεταξύ των οποίων μαρτυρίες επιβατών και δηλώσεις αξιωματούχων. Η Flydubai έχει ζητήσει να αποφευχθούν οι πρόωρες εκτιμήσεις έως ότου οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώσουν την έρευνα και εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλοτήριο.
Η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει σε αεροσκάφη του να επαναπατρίσουν Ισραηλινούς επιβάτες από την πτήση της Flydubai, που έκανε σήμερα αναγκαστική προσγείωση στο σουνιτικό βασίλειο, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές ασφαλείας.
Το αίτημα κατατέθηκε για να επιτραπεί η αποστολή ισραηλινών στρατιωτικών αεροσκαφών με σκοπό την παραλαβή Ισραηλινών από τη Σαουδική Αραβία, η οποία δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, σύμφωνα με τις πηγές.
Το κυβερνητικό γραφείο ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία προετοιμαζόταν να στείλει αεροσκάφη τύπου Super Hercules για να παραλάβει τους Ισραηλινούς επιβάτες, τόνισε μία από τις πηγές.
Οι επιβάτες θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με αεροσκάφος της Flydubai, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.
Η διοίκηση του αεροδρομίου Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία που προσγειώθηκε το αεροσκάφος ανακοίνωσε ότι όλοι οι επιβάτες της πτήσης της Flydubai αναχώρησαν με άλλη πτήση για να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, το Τελ Αβίβ.
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