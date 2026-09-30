Μέση Ανατολή: Αποχωρούν οριστικά οι ΗΠΑ από το Ιράκ – Φόβοι για επανεμφάνιση του ISIS και παρεμβάσεις του Ιράν

Takeaways by to pontiki AI Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αποστολή τους στο Ιράκ μετά από δύο δεκαετίες πολέμου, σηματοδοτώντας τη λήξη της «Επιχείρησης Inherent Resolve».

Η απόσυρση των στρατευμάτων, η οποία συμφωνήθηκε το 2024, μεταφέρει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας.

Υπάρχουν ανησυχίες από αναλυτές και αξιωματούχους ότι το κενό ασφαλείας μπορεί να ενθαρρύνει τις σιιτικές πολιτοφυλακές και να επιτρέψει στο Ισλαμικό Κράτος να ανασυνταχθεί.

Το Πεντάγωνο διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να παρέχει στοχευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα πληροφοριών στους ιρακινούς εταίρους του μετά την αποχώρηση.

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Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αποστολή τους στο Ιράκ την Τετάρτη, μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες πολέμου στη χώρα, προκαλώντας φόβους για ένα κενό ασφαλείας που θα ενθάρρυνε τις σιιτικές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν και θα επέτρεπε στο ISIS να ανασυνταχθεί.

Η απόσυρση των τελευταίων στρατευμάτων, κυρίως από μια αεροπορική βάση στο Ερμπίλ στην ημιαυτόνομη κουρδική περιοχή, γιορτάστηκε ως νίκη από την Τεχεράνη και τους συμμάχους της, αν και πολλοί Ιρακινοί εξέφρασαν ανησυχία ότι οι δικές τους δυνάμεις ασφαλείας δεν ήταν προετοιμασμένες. Η απόσυρση συμφωνήθηκε το 2024 υπό τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και ενώ διεξάγει πόλεμο εναντίον του γειτονικού Ιράν.

Έρχεται 23 χρόνια αφότου οι δυνάμεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ανέτρεψαν τον Σαντάμ Χουσεΐν, πυροδοτώντας χρόνια αναταραχής και χάους. Τα αμερικανικά στρατεύματα αποχώρησαν αρχικά στα τέλη του 2011, αλλά επέστρεψαν λιγότερο από τρία χρόνια αργότερα, αφού μαχητές του Ισλαμικού Κράτους κατέλαβαν το ένα τρίτο του Ιράκ. Περισσότεροι από 4.500 Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στον μεγαλύτερο πόλεμο της Αμερικής αυτού του αιώνα, αριθμός περίπου διπλάσιος από αυτόν του παράλληλου πολέμου στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Iraq Body Count», σκοτώθηκαν περισσότεροι από 200.000 Ιρακινοί άμαχοι.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι της συμμαχίας ολοκλήρωσαν επίσημα την «Επιχείρηση Inherent Resolve» και ότι το Πεντάγωνο θα συνεχίσει να παρέχει στοχευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα πληροφοριών στους ιρακινούς εταίρους. Οι Ιρακινοί αναμένεται να αναλάβουν την ηγεσία των προσπαθειών για την εξασφάλιση της ασφάλειας της χώρας – συμμάχου τόσο της Ουάσιγκτον όσο και της Τεχεράνης – και για την καταστολή των υπολειμμάτων του ISIS.

«Το τέλος της αποστολής της διεθνούς συμμαχίας δεν σημαίνει το τέλος του αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας, αλλά μάλλον τη μετάβαση του Ιράκ σε μια φάση κατά την οποία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και τη σταθερότητά του», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί Φαλέχ αλ-Ζαΐντι, σε ανακοίνωσή του. Η Τεχεράνη έχει εδραιώσει σταθερά τη θέση της μέσω ένοπλων ομάδων στο Ιράκ από την πτώση του Σαντάμ. Ενώ η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων χαίρει ευρείας αποδοχής μεταξύ των Ιρακινών, ορισμένοι εκφράζουν ανησυχία ότι οι δυνάμεις ασφαλείας που εκπαιδεύτηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από τις ΗΠΑ εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να προστατεύσουν τη χώρα.

«Το μάθημα από τις δύο τελευταίες δεκαετίες είναι ότι τα κενά ασφαλείας μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα», δήλωσε ο Τζασίμ αλ-Μπαχάντλι, Ιρακινός αναλυτής που παρέχει συμβουλές στις δυνάμεις ασφαλείας. Με την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων παράλληλα με ένοπλες ομάδες που είναι σύμμαχοι του Ιράν, το Ιράκ έχει εμπλακεί στον φετινό πόλεμο.

Από τους 18 Αμερικανούς στρατιωτικούς που καταγράφηκαν ως νεκροί από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε την «Επιχείρηση Epic Fury» μαζί με το Ισραήλ τον Φεβρουάριο, επτά έχασαν τη ζωή τους στο Ιράκ. Ο τελευταίος ήταν ένας λοχίας του Στρατού Ξηράς που πέθανε κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης ανατίναξης ενός drone σε βάση κοντά στο Ερμπίλ τον Ιούλιο.

Το Ιράν, το οποίο δηλώνει ότι ο απώτερος στόχος του είναι να αναγκάσει τις αμερικανικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, παρουσιάζει την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιράκ ως θρίαμβο για τον «άξονα της αντίστασης» του, που αποτελείται από συμμαχικές ένοπλες ομάδες σε ολόκληρη την περιοχή. Η απόσυρση αυξάνει «την πιθανότητα οι εκπρόσωποι του Ιράν να αισθάνονται όλο και πιο ισχυροί ελλείψει δυτικής στρατιωτικής παρουσίας. Αυτές οι ομάδες ενδέχεται να επιχειρήσουν να διευρύνουν τον ρόλο τους στη διαμόρφωση των κρατικών πολιτικών και στην εδραίωση της παρουσίας τους εντός βασικών θεσμών», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Αχμέτ Γιούνις.

Ορισμένοι ιρακινοί αξιωματούχοι ασφαλείας, τόσο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και στην ημιαυτόνομη κουρδική περιοχή του Βορρά, υποστηρίζουν ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ ενέχει επίσης τον κίνδυνο να δώσει νέα πνοή στους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, οι οποίοι, παρά την ήττα του αυτοαποκαλούμενου χαλιφάτου τους πριν από σχεδόν μια δεκαετία, διατηρούν ένα δίκτυο «κοιμώμενων» κυττάρων. Την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν, ο ιρακινός στρατός αποδείχθηκε ανίκανος να αντισταθεί στο ISIS: οι στρατιώτες έβγαλαν τις στολές τους και τράπηκαν σε φυγή όταν η οργάνωση κατέλαβε τη Μοσούλη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράκ, το 2014.

Από την ήττα του αυτοαποκαλούμενου χαλιφάτου του ISIS το 2017, οι αμερικανικές δυνάμεις παρέχουν στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις της οργάνωσης, καθώς και εναέρια επιτήρηση και αναγνώριση. «Το πιο σημαντικό ερώτημα τώρα είναι αν οι ιρακινές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν ετοιμάσει ένα βιώσιμο Σχέδιο Β για τη φάση μετά τη συμμαχία», δήλωσε ο συνταξιούχος στρατηγός του ιρακινού στρατού Μοχάμεντ αλ-Τζουμπούρι, ο οποίος ηγήθηκε μιας ταξιαρχίας στον πόλεμο κατά του ISIS. «Ένα από τα χειρότερα σενάρια θα ήταν το Ισλαμικό Κράτος να αποκτήσει οπλισμένα drones ή drones με αυτοσχέδια εκρηκτικά, σε μια εποχή που το Ιράκ εξακολουθεί να στερείται επαρκών δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τέτοιες απειλές».

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