Τι συνέβη στην πτήση-θρίλερ της Flydubai: Βλέπουν απόπειρα «τρομοκρατικής επίθεσης» – Ο Ομανός πιλότος που πήρε έγκριση να πιλοτάρει και το μαχαίρωμα του κυβερνήτη

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Η ισραηλινή κυβέρνηση πιστεύει ότι ένα περιστατικό σε πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισραήλ, η οποία εξετράπη της πορείας της στη Σαουδική Αραβία μετά την εκπομπή σημάτων έκτακτης ανάγκης την Τετάρτη, μπορεί να ήταν απόπειρα «τρομοκρατικής επίθεσης» από έναν από τους πιλότους, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο συγκυβερνήτης πιστεύεται ότι μαχαίρωσε τον κυβερνήτη πριν το πλήρωμα καμπίνας εισέλθει στο πιλοτήριο και αναλάβει τον έλεγχο του αεροπλάνου.

💬 "Nous avons vu du sang"



➡️ Une bagarre entre pilotes éclate dans un vol Dubaï – Tel-Aviv et oblige l'avion à atterrir pic.twitter.com/Sxg4PB8usZ — BFM (@BFMTV) September 30, 2026

Πλήθος ισραηλινών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της Shin Bet, της Mossad, του στρατού και του υπουργείου Μεταφορών της χώρας, εμπλέκονται στην έρευνα για το περιστατικό της Flydubai που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί, δήλωσε στο CNN ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ένα από τα κύρια ερωτήματα που εξετάζονται είναι γιατί στο πλήρωμα της πτήσης περιλαμβανόταν πιλότος από χώρα με την οποία το Ισραήλ δεν έχει διπλωματικές σχέσεις, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ένας από τους πιλότους της πτήσης FZ1073 της Flydubai ήταν Ομανός, δήλωσαν νωρίτερα στο CNN δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι ο Ομανός υπήκοος ήταν ο συγκυβερνήτης και φέρεται να ήταν ο δράστης του βίαιου περιστατικού.

Το Ομάν και το Ισραήλ δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς ο Ομανός πιλότος έλαβε άδεια να πετάξει στο Ισραήλ.

Περίπου την ώρα που το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία, ο Ντόρον Σπίλμαν, εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, δήλωσε στο Reuters ότι το περιστατικό δεν πιστεύεται ότι ήταν αεροπειρατεία, χαρακτηρίζοντάς το ως «διαφορετικό περιστατικό».

Δεν απάντησε αμέσως σε περαιτέρω αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το αν το Ισραήλ το αντιμετωπίζει ως τρομοκρατικό περιστατικό.

Οι δύο αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσαν ότι η τρέχουσα εκτίμηση του Ισραήλ είναι ότι το περιστατικό ήταν μια απόπειρα «τρομοκρατικής επίθεσης» και δεν σχετίζεται με κανένα είδος προβλήματος ψυχικής υγείας με κανέναν από τους πιλότους.

Το αεροσκάφος έχασε ύψος πριν σταθεροποιηθεί ξανά

Σε ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει έναν Ισραηλινό επιβάτη στην πτήση της flydubai και το οποίο μεταδόθηκε ευρέως από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο επιβάτης είπε ότι ένας από τους πιλότους τραυματίστηκε σοβαρά και ο άλλος ελαφρά.

Το αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια το αεροπλάνο, δήλωσε ότι και οι δύο πιλότοι νοσηλεύτηκαν μετά από τραυματισμούς. Ούτε το αεροδρόμιο ούτε ο φερόμενος ως Ισραηλινός επιβάτης αναγνώρισαν τον δράστη.

Passenger captures the moment the aircraft plunges, rapidly losing altitude. https://t.co/kCMrWFOFva pic.twitter.com/srcED0MFrM — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026

Η πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία καθώς πετούσε πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, μεταδίδοντας ένα γενικό σήμα έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια ένα άλλο σήμα έκτακτης ανάγκης που υποδήλωνε πιθανή παράνομη παρέμβαση, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Το αεροπλάνο Boeing 737, στο οποίο τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επέβαιναν περίπου 150 Ισραηλινοί επιβάτες, στη συνέχεια μετέδωσε ξανά το αρχικό γενικό σήμα έκτακτης ανάγκης πριν προσγειωθεί αργότερα στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, ανέφερε ο ιστότοπος.

Τα δεδομένα του αεροσκάφους φαίνεται να δείχνουν ότι είχε ξαφνικά χάσει ύψος σχεδόν 14.000 ποδιών σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πριν από το πρώτο σήμα έκτακτης ανάγκης, ανέφερε το Flightradar24. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος μετέδωσε τα σήματα έκτακτης ανάγκης.

Αντικρουόμενες αναφορές στα ΜΜΕ

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν αντικρουόμενες αναφορές για το περιστατικό, με ορισμένα να αναφέρουν ότι ένας πιλότος προσπάθησε να συντρίψει το επιβατικό αεροπλάνο σε μια φερόμενη απόπειρα αυτοκτονίας. Ορισμένα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν τους πιλότους ως υπηκόους του Ομάν και των Εμιράτων, ενώ άλλα ανέφεραν ότι ήταν Ρώσοι και Ουκρανοί.

Το περιστατικό πυροδότησε διαβουλεύσεις εθνικής ασφάλειας στο Ισραήλ, το οποίο δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, όπου προσγειώθηκε το αεροπλάνο.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν «υπό έλεγχο» και ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την επιστροφή των Ισραηλινών επιβατών στο Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος νωρίτερα είχε διαβουλεύσεις ασφαλείας για το περιστατικό, έχει ακυρώσει το πρόγραμμά του για το υπόλοιπο της ημέρας για τη διαχείριση της κρίσης, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

🚨BREAKING🚨

This video is of a flight from Dubai plunging as the co-pilot appears to have tried to crash the plane. There were 174 passengers headed to Tel Aviv.

A brawl broke out, the plane landed and an investigation has been launched. pic.twitter.com/0D427Se8zG — TheLiberal.ie (@TheLiberal_ie) September 30, 2026

Παραμένουν αποκλεισμένοι οι επιβάτες

Η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε να επιτρέψει σε ισραηλινά αεροπλάνα να παραλάβουν τους αποκλεισμένους επιβάτες που επέβαιναν στην πτήση FZ1073 της Flydubai, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN.

Το Ισραήλ διερευνούσε την πιθανότητα αποστολής είτε στρατιωτικού είτε πολιτικού αεροπλάνου στη Σαουδική Αραβία για να μεταφέρει στην πατρίδα τους επιβάτες που προσγειώθηκαν εκεί μετά την εκτροπή της πτήσης, η οποία αρχικά κατευθυνόταν προς το Τελ Αβίβ, δήλωσε νωρίτερα στο CNN Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ωστόσο, η Σαουδική Αραβία δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Μέχρι το 2022, οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες και οι πτήσεις με προορισμό το Ισραήλ απαγορευόταν ακόμη και να εισέλθουν στον εναέριο χώρο της.

Ο κορυφαίος αερομεταφορέας της Σαουδικής Αραβίας, Cluster2, δήλωσε νωρίτερα ότι διεξάγεται συντονισμός για την οργάνωση αντικατάστασης αεροσκάφους μετά το περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί.

Μαρτυρία επιβάτη

Η Γιασμίν Αμπουκάσις είπε ότι η κόρη της Μίριαμ, η οποία ήταν μεταξύ των επιβατών της πτήσης, της είπε ότι άκουσε ουρλιαχτά και ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι είχε αναγκάσει έναν από τους πιλότους να πέσει στο πάτωμα, και ότι υπήρχε αίμα παντού.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν μια φωτογραφία που φέρεται να τραβήχτηκε από το εσωτερικό του αεροπλάνου, η οποία φαινόταν να δείχνει το αιματοβαμμένο πουκάμισο ενός επιβάτη. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την εικόνα.

Η Flydubai εκτελεί καθημερινές πτήσεις μετ’ επιστροφής μεταξύ Ντουμπάι και Τελ Αβίβ, μια διαδρομή που είναι δημοφιλής μεταξύ των Ισραηλινών υπηκόων. Η διαδρομή πτήσης χρησιμοποιεί συνήθως τον εναέριο χώρο πάνω από τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια πτήση μεταξύ Ισραήλ και ΗΑΕ προσγειώνεται στη Σαουδική Αραβία. Μια πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ριάντ τον Σεπτέμβριο του 2025 λόγω ιατρικού περιστατικού, ανέφεραν τότε τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

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