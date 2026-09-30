Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «άνοιξετο πουγκί αλλά δεν αρκεί» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα προσωρινά μέτρα και τη δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή της συνόδου Κορυφής, αλλά και για την κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με διυλιστήρια και παρόχους, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Αμύνεσθε περί… πάρτης – Η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα για την ενεργειακή κρίση, καθώς η Ε.Ε. σφυρίζει αδιάφορα – Ο Μητσοτάκης επιμένει στην ανάγκη ευρωπαϊκής λύσης, ενώ η Κομισιόν μιλάει για… εξοικονόμηση

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΤΕΜΠΗ: Στο Ειδικό Δικαστήριο το μπάζωμα – Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι στο εδώλιο με βούλευμα καταπέλτη – Εκκρεμότητα η εξέλιξη της υπόθεσης του Κώστα Αχ. Καραμανλή

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Αντιπολιτευτικές στροφές, εξορμήσεις και διλήμματα – Φουλάρει τις μηχανές η ΕΛΑΣ με τον επικεφαλής της στην πρώτη γραμμή – Ο «μονομέτωπος» και το σκληρό πρέσινγκ στους «μικρούς»

ΚΚΕ: Βέβαιος ο Κουτσούμπας ότι θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας – «Ο Τσίπρας δηλώνει ότι είναι διαθέσιμος για να κάνει μια ακόμη φορά τη βρόμικη δουλειά για λογαριασμό του συστήματος»

ΣΥΡΙΖΑ: Αγώνας κόντρα στις δημοσκοπήσεις για να ανακτήσει κάτι από το χαμένο έδαφος

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Τουρκικό παζάρι με Ρωσία, ΗΠΑ και Εμιράτα – Πιθανή διέξοδος για την πώληση των S-400 στα ΗΑΕ – Θα πρέπει να συναινέσουν Μόσχα, Άγκυρα, Άμπου Ντάμπι και Ουάσιγκτον – Ισραηλινές πιέσεις στο Άμπου Ντάμπι έχουν καθυστερήσει την πιθανή συμφωνία

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Ο κόσμος μετά την ειρήνη (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) – Πριν από τον μεγάλο πόλεμο; – Η νέα μεταψυχροπολεμική ισορροπία του τρόμου – Οι μεγάλες συγκρούσεις δεν αρχίζουν απαραιτήτως τη στιγμή που πέφτει η πρώτη βόμβα – Το SIPRI υπολογίζει ότι στις αρχές του 2026 υπήρχαν παγκοσμίως περίπου 12.187 πυρηνικές κεφαλές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ακρίβεια, το «κρυφό» υπερκέρδος του Δημοσίου – Πάνω από 20,5 δισ. ευρώ τα δημόσια έσοδα από ΦΠΑ στο οκτάμηνο – Έως 60 λεπτά ακριβότερο από πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης – Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους

ΙΟΣ: Με τις ευλογίες του ΚΑΣ το πεντάστερο – Μέσα σε αρχαιολογικό χώρο, παρά την απόρριψη από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Δεν τεκμηριώνεται η οικοδομησιμότητα ως προς τις διατάξεις προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο

ΣΑΜΙ ΦΑΪΣ: Η επιστροφή του και κάποιοι… αστερίσκοι – Ο μπαρουτοκαπνισμένος επιχειρηματίας και τα ερωτήματα για τα κέρδη του Fais Group – Καλείται να αποδείξει ότι η ανάπτυξή του βασίζεται κυρίως στην οργανική λειτουργία του

ΙΣΠΑΝΙΑ: Εθνικό θέμα η στέγη – Η έξωση της 87χρονης που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης – Πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος πάει για ενοίκιο κατοικίας

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια – Η αλαζονεία στην εκφορά του πολιτικού λόγου δεν αποτελεί πρωτοτυπία – Τα κόμματα δεν ασχολούνται με την ουσία των θεμάτων και των λεπτομερειών που τα καθορίζουν – Προβληματική για την Τουρκία η δήλωση της Μόσχας για μεταφορά των S-400

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Η τέχνη παράγων μετασχηματισμού του αστικού περιβάλλοντος (ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ)

ΜΜΕ: Τα γεωπολιτικά εξακολουθούν να πηγαίνουν χέρι – χέρι με τα πολιτιστικά στη Eurovision – «Αντίο» στη δημοσιογραφία από έναν ευγενή της, τον Γιάννη Μαρίνο

ΙΣΤΟΡΙΑ: Οι γραμμές που χώρισαν τον κόσμο – Η χάραξη που επέζησε της αυτοκρατορίας – Η Γραμμή Ντουράντ, που συμφωνήθηκε το 1893 ανάμεσα στο Αφγανιστάν και τη Βρετανική Ινδία, χωρίζει μέχρι σήμερα το Αφγανιστάν από το Πακιστάν και διασχίζει περιοχές με συμπαγείς παστούνικους πληθυσμούς