Τα Τέμπη… επιστρέφουν: Τι σημαίνει η δίκη Τριαντόπουλου, Αγοραστού για το μπάζωμα και ποιους εκθέτει το βούλευμα – καταπέλτης

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Η παραπομπή του πρώην υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για το θέμα του «μπαζώματος» στα Τέμπη, και μάλιστα με βούλευμα – καταπέλτη, βρίσκει την κυβέρνηση στην πιο δύσκολη στιγμή της, καθώς η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και στην ενέργεια είναι «θηλιά» γύρω από τον λαιμό της.

Το δικαστικό συμβούλιο παρέπεμψε τον πρώην υπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με την παράνομη αλλοίωση που υπέστη ο χώρος της τραγωδίας των Τεμπών, γεγονός που δυσκόλεψε την έρευνα γύρω από το δυστύχημα. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα από το βούλευμα, που αναφέρεται στον Τριαντόπουλο και τους τέσσερις συγκατηγορουμένους του, μεταξύ των οποίων και ο τέως περιφερειάρχης Θεσσαλίας και στέλεχος της Ν.Δ. Κώστας Αγοραστός:

«Είχαν δε ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμιτα στην εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή βιοτικό συμβάν του προαναφερθέντος σιδηροδρομικού δυστυχήματος – εγκλήματος, προς τον σκοπό, αφενός μεν βλάβης του κράτους και δη της λειτουργίας της δικαιοσύνης, αφετέρου δε προσπορισμού παράνομου ηθικού οφέλους στους υπαίτιους των διερευνώμενων αδικημάτων, που συνίσταται στη μη έγκαιρη και ουσιαστική αξιοποίηση του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού και των ευρημάτων, πειστηρίων, ιχνών και στοιχείων που υπήρχαν στον τόπο τέλεσης του εγκλήματος, δοθέντος μάλιστα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πειστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σοροί των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία (θύματα) υπήρχαν και αγνοούμενοι και εν τέλει παρέμεινε αγνοούμενη η επιβάτιδα Εριέττα Μόλχο».

Απώλεια βασικού επιχειρήματος

Με λίγα λόγια το όλο θέμα δεν αφορά απλώς έναν πρώην κυβερνητικό αξιωματούχο, αλλά την κυβερνώσα παράταξη. Παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου και ο πρωθυπουργός εμφανίζονται να έχουν χάσει ένα από τα βασικά επιχειρήματά τους απέναντι στην αντιπολίτευση, καθώς πλέον και η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει ποινικά ελεγχόμενους από το Ειδικό Δικαστήριο υπουργούς.

Με δεδομένο ότι οι παραπομπές πολιτικών προσώπων στο Ειδικό Δικαστήριο είναι λίγες στην πολιτική ιστορία και καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χρησιμοποιήσει σε ακραίο βαθμό την παραπομπή του Νίκου Παππά στην πολιτική αντιπαράθεση, στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν καλά τι αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα από τη στιγμή που στο κόμμα τους υπάρχει ένας υπόδικος πρώην υπουργός.

Να θυμίσουμε πάντως για την ιστορία ότι ο πρωθυπουργός μιλώντας στη Βουλή και αναφερόμενος στον Παππά είχε αναφέρει ότι «δεν αναγνωρίζω ως εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναν πολιτικό καταδικασμένο με 13-0 στο Ειδικό Δικαστήριο».

Η όλη ιστορία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο αντιπαράθεσης, καθώς η κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με μία πτυχή του θέματος των Τεμπών που δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί. Άλλωστε ήδη έχουν αρχίσει να τίθενται μία σειρά από ερωτήματα για το τι συνέβη εκείνα τα πρώτα εικοσιτετράωρα μετά το τραγικό δυστύχημα. Και αυτό γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί απάντηση ποιος έδωσε την εντολή να γίνει το μπάζωμα στον χώρο του δυστυχήματος, με πολλούς να δείχνουν το στενό επιτελείο του πρωθυπουργού.

Απόπειρα υποβάθμισης

Η κυβέρνηση επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη» στη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας ακόμα ότι πρόκειται για ενδιάμεσο στάδιο και υπενθυμίζοντας το τεκμήριο αθωότητας με αντεπίθεση κατά της αντιπολίτευσης.

Ξεχνώντας, ωστόσο, τη στάση που κράτησε στο παρελθόν το κυβερνών κόμμα, όταν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έθεσαν με αμφιλεγόμενες πρακτικές εκτός κάδρου τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη, ο Μαρινάκης χαρακτήρισε «γενναία απόφαση» την επιλογή του πρώην υφυπουργού να ζητήσει να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές.

Παράλληλα επιχείρησε να διαχειριστεί το θέμα μετατοπίζοντας τη συζήτηση στο ξυλόλιο. Τα κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να συνδέσουν το μπάζωμα με όσα έχουν ειπωθεί στο παρελθόν και δεν έχουν αποδειχθεί για το τι μετέφερε το μοιραίο τρένο. Με τον τρόπο αυτόν η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση εκεί όπου θέλει αυτή, ξεχνώντας ωστόσο ότι από την πρώτη στιγμή οι συγγενείς των θυμάτων ανέδειξαν το γεγονός ότι ο χώρος δεν περιφρουρήθηκε προκειμένου στη συνέχεια να αναζητηθούν στοιχεία.

Το ερώτημα προφανώς είναι πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία και αν θα γίνει προάγγελος για το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Επιμένει ο Φλωρίδης

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο Γιώργος Φλωρίδης εμφανίστηκε ανυποχώρητος για τη δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν για το θέμα του μπαζώματος και την εκμετάλλευσή του από την αντιπολίτευση. Ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε δηλώσει στη Βουλή, τον Μάρτιο του 2024, ότι «είναι για τα μπάζα όσοι κάνουν σπέκουλα για μπαζώματα στα Τέμπη», υπονοώντας πολιτικούς αντιπάλους και όχι παράγοντες της Δικαιοσύνης, όπως πολλοί είχαν πιστέψει.

Σε ερώτηση που του έγινε μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο ο υπουργός επέμεινε στην αρχική του θέση λέγοντας: «Να θυμίσω ότι το μπάζωμα δεν μπορεί να αποκοπεί, αλλά είναι στοιχείο της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από κόμματα αντιπολίτευσης και άλλες δυνάμεις, για να αποδοθεί η κατηγορία της συγκάλυψης».

Πάντως η αρχική του φράση, ότι «είναι για τα μπάζα όσοι κάνουν σπέκουλα για μπαζώματα στα Τέμπη», δεν βρίσκει πολλούς υποστηρικτές στο εσωτερικό της Ν.Δ., καθώς θεωρούν ότι ο υπουργός συνεχίζει να φέρεται με αλαζονεία σε μία στιγμή που ακόμα και μέσα στο εσωτερικό του κόμματος έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση για τέτοιου είδους φαινόμενα, τα οποία έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι ο πρωθυπουργός στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, απευθυνόμενος στους υπουργούς, είπε ότι «ο λόγος μας οφείλει, εκτός από πειστικός, να είναι μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, διότι στο τέλος όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών».

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