Θρίλερ στην πτήση της Flydubai: Επιφυλακτικός ο Τραμπ με την εκδοχή Νετανιάχου – «Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αυτή είναι η ιστορία του Μπίμπι»

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Επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στις δραματικές λεπτομέρειες που του μετέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για το σοβαρό περιστατικό στην πτήση FZ1073 της Flydubai, από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε στους δημοσιογράφους την εκδοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού για την επίθεση μέσα στο πιλοτήριο και την παρέμβαση επιβατών, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν γνωρίζει αν όλα όσα του μεταφέρθηκαν είναι αληθή, ενώ τόνισε πως δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο συγκυβερνήτης είχε πράγματι σκοπό να ρίξει το αεροπλάνο.

Ο Τραμπ είπε ότι είχε συνομιλήσει «επί μακρόν» με τον Νετανιάχου και μετέφερε την πληροφορία ότι ο συγκυβερνήτης ενδέχεται να ήταν «τρομοκράτης» ή «διαταραγμένος» και ότι μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Ωστόσο, η έρευνα για τα κίνητρα του περιστατικού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η ίδια η Flydubai έχει προειδοποιήσει κατά των πρόωρων συμπερασμάτων.

BREAKING: President Trump says the co-pilot who allegedly stabbed the captain of an Israel-bound Flydubai jet was "perhaps a terrorist or perhaps a whack job."



Trump says the badly wounded captain still managed to open the cockpit door and scream for help.



"In a way he was a… pic.twitter.com/osmdBm0tSp — Fox News (@FoxNews) September 30, 2026

«Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια»

Το σημείο που ξεχώρισε στις δηλώσεις Τραμπ ήταν η σαφής απόσταση που κράτησε από την αφήγηση που είχε ακούσει.

«Αυτή είναι η ιστορία που άκουσα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ιστορία που μου μετέφερε ο Μπίμπι», είπε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στον Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν εξίσου προσεκτικός και ως προς τον ισχυρισμό ότι ο συγκυβερνήτης επιχείρησε εσκεμμένα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.

«Είπαν ότι ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο. Δεν το γνωρίζουν αυτό», σημείωσε, καθιστώντας σαφές ότι το κίνητρο και ο τελικός σκοπός του δράστη δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Trump says Netanyahu told him that an Israeli plumber took over the controls and saved the Flydubai plane from crashing, but admits "I don't know if it's true, but that's the story I got from Bibi" pic.twitter.com/sAOxELDnYi September 30, 2026

Η δραματική ιστορία του Ισραηλινού υδραυλικού

Σύμφωνα με την αφήγηση που ο Τραμπ είπε ότι του μετέφερε ο Νετανιάχου, ο Ινδός κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ είχε τραυματιστεί σοβαρά από επίθεση του συγκυβερνήτη, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να ζητήσει βοήθεια.

Ο Τραμπ περιέγραψε στη συνέχεια την παρέμβαση ενός Ισραηλινού επιβάτη, του Γιανίβ Χαγιούν, ο οποίος είναι υδραυλικός στο επάγγελμα. Κατά την εκδοχή αυτή, ο επιβάτης μπήκε στο πιλοτήριο, απομάκρυνε τον συγκυβερνήτη από τη θέση του και, με τη βοήθεια άλλων επιβατών, συνέβαλε στην ακινητοποίησή του.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι ο Χαγιούν, παρότι δεν είχε εμπειρία πτήσης, έπιασε προσωρινά τα χειριστήρια και βοήθησε να σταθεροποιηθεί το αεροσκάφος, το οποίο βρισκόταν σε απότομη κάθοδο.

Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, όταν ο Ισραηλινός ρωτήθηκε πώς γνώριζε τι να κάνει, απάντησε ότι είχε αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις παρακολουθώντας την τηλεοπτική σειρά «Air Disasters».

«Νομίζω ότι είναι η πιο απίστευτη ιστορία», σχολίασε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας, ωστόσο, ότι μετέφερε όσα του είχαν διηγηθεί και όχι στοιχεία που είχε επιβεβαιώσει ο ίδιος.

Τι έχει επιβεβαιωθεί για την πτήση FZ1073

Η πτήση FZ1073 είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ και μετέφερε 174 ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της πτήσης σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο στο πιλοτήριο και το αεροσκάφος πραγματοποίησε τελικά αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης δείχνουν ότι το αεροσκάφος βρέθηκε σε απότομη κάθοδο, ενώ εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 και στη συνέχεια τον κωδικό 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται για περιστατικά παράνομης επέμβασης σε αεροσκάφος. Αργότερα επέστρεψε στο 7700 προτού προσγειωθεί με ασφάλεια στην Ταμπούκ.

Η Flydubai έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρξε σοβαρό περιστατικό στο πιλοτήριο, όμως έχει επισημάνει ότι τα αίτια και οι συνθήκες εξακολουθούν να διερευνώνται. Η εταιρεία έχει καλέσει να αποφεύγονται πρόωρες εκτιμήσεις για το τι ακριβώς συνέβη και ποια ήταν τα κίνητρα.

Σταθερή η κατάσταση του Ινδού κυβερνήτη

Ο τραυματισμένος κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ταμπούκ και, σύμφωνα με την πρεσβεία της Ινδίας στο Ριάντ, η κατάστασή του είναι σταθερή.

Η ινδική πρεσβεία και το προξενείο στην Τζέντα παρακολουθούν την πορεία της υγείας του, βρίσκονται σε επικοινωνία με την οικογένειά του και συνεργάζονται με τις σαουδαραβικές Αρχές για την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης.

Ο Νετανιάχου εξήρε από την πλευρά του το θάρρος του Ινδού πιλότου, υποστηρίζοντας ότι, παρότι είχε μαχαιρωθεί και τραυματιστεί σοβαρά, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες και πλήρωμα να επέμβουν. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κυβερνήτης συνέβαλε στη διάσωση των 174 ανθρώπων που επέβαιναν στο αεροσκάφος και τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα».

Παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα

Παρά τις δραματικές περιγραφές που έχουν δημοσιοποιηθεί, σημαντικές πτυχές της υπόθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστες. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα το κίνητρο του συγκυβερνήτη, ούτε αν πράγματι επεδίωκε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Επίσης, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για το ποιος ακριβώς χειρίστηκε το αεροσκάφος στα κρίσιμα λεπτά μετά το επεισόδιο.

Ακριβώς σε αυτή την αβεβαιότητα στάθηκε και ο Τραμπ. Παρότι αναπαρήγαγε εκτενώς τη δραματική ιστορία που του μετέφερε ο Νετανιάχου, δεν την παρουσίασε ως επιβεβαιωμένο γεγονός, επιμένοντας ότι πρόκειται για την εκδοχή που είχε ακούσει και ότι οι έρευνες θα πρέπει να αποσαφηνίσουν τι πραγματικά συνέβη μέσα στο πιλοτήριο της Flydubai.

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