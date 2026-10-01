Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 9 νεκροί σε νέους βομβαρδισμούς του Πακιστάν στην Καμπούλ (video)

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Εννέα άμαχοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν μετά απο νέες επιδρομές της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, ενώ ακόμη 11 τραυματίστηκαν.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, ανέφερε ότι οι βομβαρδισμοί είχαν στόχο τρία σπίτια στις επαρχίες Κουνάρ και Χελμάντ, τα οποία καταστράφηκαν.

«Καταδικάζουμε αυτή την πράξη», που αποτελεί «επίθεση» και «έγκλημα κατά παραβίαση όλων των αποδεκτών αρχών», συμπλήρωσε, παραθέτοντας φωτογραφίες θυμάτων.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν από πλευράς της ανακοίνωσε πως διεξήχθησαν πλήγματα από αέρος εναντίον κρησφύγετων τρομοκρατικών οργανώσεων στο Αφγανιστάν. Έκανε λόγο για 22 νεκρούς «τρομοκράτες» και καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων όπλων και πυρομαχικών.

Afghanistan 🇦🇫: Helmand’s Garmser district: A civilian home was destroyed in overnight bombing attributed to Pakistani forces, while one child lost their life, according to local accounts. pic.twitter.com/2Y0Rosxo8h — SILENT BRIEF (@SilentBriefHQ1) October 1, 2026

Τα δύο κράτη, άλλοτε σύμμαχοι, έχουν εμπλακεί σε σύγκρουση εξαιτίας κυρίως της δράσης τζιχαντιστικών οργανώσεων στην πακιστανική επικράτεια.

Η Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει ασφαλές καταφύγιο σε εξτρεμιστές που σχεδιάζουν και διαπράττουν επιθέσεις στο έδαφος του Πακιστάν. Η de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν διαψεύδει την κατηγορία· χαρακτηρίζει τη δράση εξτρεμιστών εσωτερικό πρόβλημα της γειτονικής χώρας.

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