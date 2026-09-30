Πτήση… τρόμου της Flydubai: «Ο ένας πιλότος προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο και τον σταμάτησε ο δεύτερος» λένε μαρτυρίες

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Σοκαριστικές πληροφορίες έρχονται για την πτήση που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα κινδύνου, με την αρχική πληροφορία να αναφέρει ότι πρόκειται για αεροπειρατεία.

Ωστόσο, λίγο αργότερα αποδείχθηκε ότι υπήρξε επεισόδιο μεταξύ των πιλότων και τελικά έγινε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Times of Israel επικαλούμενος μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες που βασίζονται στις μαρτυρίες επιβατών του αεροπλάνου, φαίνεται ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών.

Η Γιασμίν Αμπού Κασίς, η κόρη της οποίας, η Μίριαμ, επέβαινε στο αεροπλάνο, δήλωσε στο Reuters ότι η κόρη της την ενημέρωσε ότι άκουσε κραυγές από το πιλοτήριο και ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι, ακινητοποίησε τον πιλότο στο έδαφος και υπήρχαν αίματα παντού.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE September 30, 2026

Η πτήση της FZ1073 της Flydubai που αναχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου, αφού εξέπεμψε γενικό σήμα κινδύνου. Αρκετά λεπτά αργότερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου που υποδεικνύει πιθανή παράνομη παρέμβαση, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Το Boeing 737 εξέπεμπε εκ νέου γενικό σήμα κινδύνου προτού προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, επεσήμανε ο ιστότοπος.

Η Flydubai δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το συμβάν.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν ένας από τους δύο πιλότους εξέπεμψε εκούσια το σήμα κινδύνου, ούτε ποιες ήταν οι προθέσεις του άλλου πιλότου, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Ισραηλινός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι οι πιλότοι εξέπεμψαν τα σήματα κινδύνου αφού πιάστηκαν στα χέρια. Στο μεταξύ η Flydubai θα στείλει άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να παραλάβει τους επιβάτες του Boeing 737 και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.

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