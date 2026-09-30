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30.09.2026 10:01

Συναγερμός στον αέρα: Αεροσκάφος της Flydubai προσγειώθηκε εκτάκτως στη Σαουδική Αραβία – Δεν υπήρξε αεροπειρατεία, αλλά… διαπληκτισμός στο πιλοτήριο

30.09.2026 10:01
flydubai-aeroplano

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Συναγερμός στις αρχές του Ισραήλ προκάλεσε το σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος της Fludybai που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το Army Radio το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Οι Times of Israel μεταδίδουν ότι η πτήση εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό «squawk 7700», ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ λίγο αργότερα, εξέπεμψε τον κωδικό 7500, ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση.

Πηγές ασφαλείας που επικαλείται το ίδιο μέσο ανέφεραν ότι μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε εκτάκτως στη Σαουδική Αραβία. Σημειώνεται ότι το τελευταίο στίγμα του ήταν κοντά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Καμία αεροπειρατεία δεν έγινε τελικά

Κατά την προσγείωση του αεροσκάφους ωστόσο…. λύθηκαν οι απορίες και σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, δεν υπήρξε αεροπειρατεία, αλλά ούτε και απόπειρα αεροπειρατείας.

Η πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, η οποία είχε σημάνει συναγερμό έκτακτης ανάγκης, προσγειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα «παράνομης παρέμβασης» (unlawful interference), καθώς και ένα ακόμη γενικό σήμα έκτακτης ανάγκης, φαίνεται να οφείλεται σε διαπληκτισμό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης μέσα στο πιλοτήριο…

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