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30.09.2026 07:22

Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο – Ένα παιδί νεκρό, πέντε τραυματίες

30.09.2026 07:22
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Αεροπορική επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του παιδί και να τραυματιστούν άλλοι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και στην περιφέρειά της τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλιτσκό αναφέρθηκε μέσω Telegram σε πυρκαγιές σε κτίρια στις συνοικίες Σβιατοσίνσκι, Ομπολόνσκι και Χολοσίφσκι, προτού ενημερώσει πως δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένης γυναίκας που διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε πως ακούγονταν εκρήξεις στην πόλη.

 Ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, ανέφερε επίσης μέσω Telegram λίγο πριν από τις 05:00 ότι παιδί σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης, ενώ αναφέρθηκε επίσης σε ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αποθήκες και οχήματα.

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