Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Το τελευταίο βίντεο από την κλινική αποτοξίνωσης – Η χρήση ναρκωτικών και οι προϋποθέσεις

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Στη δημοσιότητα δόθηκε το τελευταίο βίντεο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, του γιου της Σίντι Κρόφορντ, το οποίο γύρισε ο ίδιος μια μέρα πριν πεθάνει σε κλινική αποτοξίνωσης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.
Στο βίντεο που καταγράφηκε περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, ο Γκέρμπερ καταγράφει τον εαυτό του και το δωμάτιο της κλινικής Resolutions Living όπου είχε καταφύγει μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ο 27χρονος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός περίπου ένα 24ωρο αργότερα, φορά λευκό αμάνικο μπλουζάκι, ασημένια αλυσίδα στον λαιμό και μαύρα γυαλιά στο βίντεο ενώ διακρίνονται τα χαρακτηριστικά τατουάζ στον λαιμό του.
Πηγές με γνώση της υπόθεσης δήλωσαν στο TMZ ότι ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε κάνει χρήση ναρκωτικών το απόγευμα του Σαββάτου και φοβήθηκε ότι έχανε τον έλεγχο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπεύθυνος υποστήριξής του επικοινώνησε με το Resolutions Living και ρώτησε αν μπορούσε να φέρει τον 27χρονο στην κλινική παραδεχόμενος ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Οι ίδιες πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα αναφέρουν ότι ο υπεύθυνος για τις εισαγωγές απάντησε ότι θα ήταν ευτυχείς να τον δεχθούν.
Ωστόσο ιδιοκτήτες κέντρων αποκατάστασης δήλωσαν στο TMZ ότι βασικός κανόνας στα προγράμματα απεξάρτησης είναι να μην στέλνεται σε ένα «σπίτι αποχής» κάποιος που βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών. Κατά την ίδια πηγή ο άνθρωπος που τηλεφώνησε στην Resolutions Living είχε σχεδιάσει να μεταφέρει τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σε κέντρο αποκατάστασης την επόμενη Δευτέρα, αλλά χρειαζόταν να τον βάλει κάπου για το Σαββατοκύριακο.
Οι ίδιες πηγές μετέφεραν ότι ο γιος της Σίντι Κρόφορντ έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στις εγκαταστάσεις της Resolutions Living,θεωρώντας ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του ευκαιρία πριν μπει σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Το ρεπορτάζ του TMZ αναφέρει ότι ο υπεύθυνος για τις εισαγωγές στην Resolutions Living απολύθηκε μετά τον θάνατο του Γκέρμπερ.
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