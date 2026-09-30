Μη χρήση κράνους/ζώνης: Πόσο είναι το πρόστιμο και για πόσο σου παίρνουν το δίπλωμα

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Ο νέος ΚΟΚ και οι αυστηρές ποινές – Τι γίνεται σε περίπτωση υποτροπής, τι άλλο προβλέπεται πέραν από αφαίρεση διπλώματος και χρηματικού προστίμου
Ζώνη και κράνος, δύο στοιχεία που η χρήση τους θα έπρεπε να είναι αυτονόητη στους οδηγούς αυτοκινήτων και στους αναβάτες δίτροχων αλλά πολλοί εξακολουθούν να κάνουν «εκπτώσεις» στην ασφάλεια τους, με τραγικά αποτελέσματα σε περίπτωση ατυχήματος.
Το φαινόμενο καταδεικνύει μια χρόνια ελληνική παθογένεια, κάνοντας –δυστυχώς- αναγκαία την εντατική αστυνόμευση και τις αυστηρότερες ποινές, ώστε να αλλάξει επιτέλους η νοοτροπία οδηγών και αναβατών.
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