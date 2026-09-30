Οι «Οργανούληδες» επιστρέφουν για πέμπτη συνεχή χρονιά στα σχολεία με τον νέο Οδηγό Υγείας

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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οργανούληδες» επιστρέφει για 5η χρονιά, φέρνοντας στις σχολικές αίθουσες έναν νέο Οδηγό Υγείας και δωρεάν μηνιαίες διαδικτυακές παρουσιάσεις. Με στόχο την υγιεινή ζωή και την ενίσχυση της κουλτούρας δωρεάς οργάνων, το πρόγραμμα συνεχίζει να εμπνέει χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση, οι «Οργανούληδες» έχουν ήδη ταξιδέψει σε περισσότερα από 40.000 παιδιά και εκπαιδευτικούς, συστήνοντας με απλό και διασκεδαστικό τρόπο τον κόσμο του ανθρώπινου σώματος και τη σημασία της φροντίδας της υγείας.

Φέτος, επιστρέφουν με έναν νέο Οδηγό Υγείας που περιλαμβάνει οκτώ καθημερινές συνήθειες: από το πρωινό ποτήρι νερό και το παιχνίδι στο φυσικό φως, μέχρι τη σωστή διατροφή, την κίνηση, τη φροντίδα των δοντιών και τον ποιοτικό ύπνο.

Οι μηνιαίες διαδικτυακές παρουσιάσεις (Οκτώβριος 2026 – Μάιος 2027) απευθύνονται σε μαθητές Β’ έως ΣΤ’ Δημοτικού, με μοναδική προϋπόθεση την έγκαιρη αίτηση ενδιαφέροντος από τη διεύθυνση του σχολείου. Η πρώτη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου, στις 10:00.

Οι νέες συνήθειες παρουσιάζονται με τρόπο φιλικό και παιχνιδιάρικο, δείχνοντας στα παιδιά ότι η υγεία δεν είναι περίπλοκη υπόθεση. Μικρές αλλαγές μπορούν να γίνουν μέρος της καθημερινότητας, ενώ η γνωριμία με το σώμα αποτελεί το πρώτο βήμα για να κατανοήσουν έννοιες όπως είναι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η δωρεά οργάνων. Το ψηφιακό υλικό –εγχειρίδιο, παρουσιάσεις και παιχνίδια– είναι διαθέσιμο δωρεάν στο onassis.org για εκπαιδευτικούς και γονείς.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε από την Αγγλία και έχει ταξιδέψει σε Σκωτία, Καναδά και Νότια Αφρική, απευθύνεται σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά, με δωρεάν συμμετοχή.

Υλοποιείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Δωρεά Οργάνων και τις Μεταμοσχεύσεις.

Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση στοχεύει στην ενίσχυση της κουλτούρας δωρεάς οργάνων στην Ελλάδα και στην αναβάθμιση του τομέα των μεταμοσχεύσεων. Οι «Οργανούληδες» γίνονται έτσι μέρος μιας ευρύτερης εθνικής προσπάθειας, φέρνοντας τη συζήτηση για την υγεία και τη δωρεά οργάνων μέσα στις σχολικές τάξεις, με τρόπο κατάλληλο για παιδιά.

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