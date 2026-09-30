Παπανδρέου στην PACE: «Όταν ο έλεγχος φτάνει στην εξουσία, το σύστημα μπλοκάρει» – Η συνάντηση με την Petra Bayr

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Με μια αιχμηρή παρέμβαση για τη λειτουργία των θεσμών, τη λογοδοσία και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα τοποθετήθηκε ο Γιώργος Α. Παπανδρέου στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), κατά τη συζήτηση για την τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας ως κράτους-μέλους.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση Predator, τη συγκέντρωση των ΜΜΕ και τις απευθείας αναθέσεις, θέτοντας στο επίκεντρο το ερώτημα της λογοδοσίας όταν οι έρευνες φτάνουν στην πολιτική εξουσία. Στο περιθώριο των εργασιών στο Στρασβούργο, ο Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκε επίσης με την Πρόεδρο της PACE, Petra Bayr, με βασικό αντικείμενο την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ολόκληρη η παρέμβαση του Γιώργου Α. Παπανδρέου:

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα καλό νέο. Η Ελλάδα μόλις νίκησε τη Γερμανία στο ποδόσφαιρο — για πρώτη φορά στην ιστορία μας.

Μακάρι να μπορούσα να είμαι το ίδιο χαρούμενος και για την κατάσταση της χώρας μας.

Ναι, εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια, η Ελλάδα έχει μια σταθερή δημοκρατία. Ελεύθερες εκλογές. Ειρηνικές εναλλαγές κυβερνήσεων.

Και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ο ελληνικός λαός έκανε τεράστιες θυσίες για να σταθεί ξανά η χώρα μας στα πόδια της.

Όμως εκείνη η κρίση μάς δίδαξε κάτι βαθύτερο: δεν ήταν μόνο μια οικονομική κρίση. Ήταν και μια κρίση διακυβέρνησης — μια κρίση που ανέδειξε την έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης.

Γιατί δημοκρατία δεν είναι μόνο ποιος κερδίζει την εξουσία.

Δημοκρατία είναι πώς ασκείς την εξουσία. Ποιος σε ελέγχει. Και αν λογοδοτείς όταν την καταχράσαι.

Αυτό, για μένα, είναι το ουσιαστικό μήνυμα αυτής της έκθεσης.

Τέμπη. ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο διαφορετικές υποθέσεις, ένα θεμελιώδες ερώτημα:

Όταν μια έρευνα φτάνει μέχρι τους υπουργούς, φτάνει μέχρι εκεί και η λογοδοσία;

Η ίδια η έκθεση μιλά για μια «αίσθηση ατιμωρησίας που βασίζεται στην πολιτική εξουσία».

Έχουμε ανεξάρτητες αρχές. Αλλά η ανεξαρτησία δεν κρίνεται στα χαρτιά. Δοκιμάζεται όταν οι αρχές αυτές καλούνται να ελέγξουν την ίδια την εξουσία.

Στην υπόθεση Predator, πρόσωπα που συνδέονται με τις ιδιωτικές εταιρείες παρακολούθησης έχουν καταδικαστεί. Όμως τα θεμελιώδη ερωτήματα παραμένουν:

Ποιος το απέκτησε; Ποιος το χρησιμοποίησε; Ποιος γνώριζε; Ποιος λογοδοτεί;

Τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Κι όμως, αυτή η έκθεση εκφράζει ανησυχίες για τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης και για την ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων.

Και θα προσέθετα και κάτι ακόμη: δισεκατομμύρια ευρώ σε δημόσιες συμβάσεις έχουν ανατεθεί χωρίς διαγωνισμό. Και αυτό είναι ζήτημα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Μπορεί όλα αυτά να μοιάζουν με διαφορετικές υποθέσεις.

Δεν είναι.

Αναδεικνύουν την ίδια θεσμική αδυναμία: όταν ο έλεγχος φτάνει σε εκείνους που ασκούν την εξουσία, το σύστημα μπλοκάρει.

Γι’ αυτό αυτή η έκθεση πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης.

Οι επόμενες εκλογές δεν πρέπει να αφορούν μόνο το ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα.

Πρέπει να αφορούν κάτι βαθύτερο:

Πώς θέλουμε να κυβερνάται η Ελλάδα.

Πώς ασκείται η εξουσία. Πώς ελέγχεται. Πώς εγγυόμαστε τη λογοδοσία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου.

Αρχές που, ναι, έρχονται από τους αρχαίους Έλληνες – όπως πολλοί μνημονεύσατε – και φτάνουν μέχρι εμάς σήμερα.

Γιατί, τελικά, αυτό που διακυβεύεται είναι η ίδια η εμπιστοσύνη των πολιτών μας στη δημοκρατία.

Η συνάντηση Παπανδρέου με την Petra Bayr στο Στρασβούργο

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου συναντήθηκε στο Στρασβούργο με την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), Petra Bayr, στο περιθώριο των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα συμπεράσματα από τις πρόσφατες θεσμικές επαφές της Προέδρου της PACE στην Ουάσιγκτον, καθώς και οι προοπτικές ενίσχυσης της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για έναν πιο σταθερό και ουσιαστικό διάλογο μεταξύ της PACE και του Κογκρέσου των ΗΠΑ, πέρα από αποσπασματικές επαφές και επισκέψεις, μέσω της δημιουργίας πιο οργανωμένων και διαρκών διακοινοβουλευτικών ανταλλαγών μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα συμπεράσματα από τις επαφές στην Ουάσιγκτον συνδέονται άμεσα με την έκθεση που προετοιμάζει ο Γιώργος Α. Παπανδρέου σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της PACE και του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η συνέχιση των επαφών με μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ θα είναι καθοριστικής σημασίας.

Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στο πολιτικό και θεσμικό σύστημα των ΗΠΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό των δύο μεγάλων αμερικανικών κομμάτων και στις επιπτώσεις τους στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

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