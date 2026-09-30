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30.09.2026 13:09

Συνεχίζεται το «ξύλο» στη ΝΔ για τους «αλαζόνες υπουργούς»: Ο κόσμος τό’χει τούμπανο, λέει ο Μπακογιάννης, κάποιοι έγιναν «νοματαίοι από το πουθενά» υπερθεματίζει ο Καλογερόπουλος

30.09.2026 13:09
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Την ώρα που ο πρωθυπουργός στέλνει «μηνύματα» εντός και εκτός Υπουργικού Συμβουλίου για αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών – ζήτημα που ανακίνησαν προ ημερών η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Δημήτρης Καιρίδης, και το οποίο από τότε αποτελεί θέμα αντιπαράθεσης στο «γαλάζιο» στρατόπεδο – στελέχη της ΝΔ συνέχισαν να ρίχουν… μπαλωθιές για τις επίμαχες συμπεριφορές.

Πιο χαρακτηριστική ήταν η αποστροφή του Κώστα Μπακογιάννη (Action 24), ο οποίος δήλωσε ότι «ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλαζονεία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με θέσεις εξουσίας. Όλοι εμείς που ασκούμε και έχουμε ασκήσει εξουσία πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί».

Οξύς ήταν και ο βουλευτής Δυτικής Αθήνας, Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για κάποιους που «έγιναν νοματαίοι από το πουθενά». «Μην τα καταγγέλλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγέλλουμε όλοι μας», είπε ο κ. Καλογερόπουλος, τονίζοντας ότι πρέπει «να καταλάβουν ότι εμείς δεν εκπροσωπούμε μια ελίτ. Διότι η ΝΔ ως το μεγαλύτερο κόμμα και λαϊκό κόμμα από τη διαδικασία που χάραξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και στο καταστατικό της είναι το μεγαλύτερο. Δεν μπορεί εσύ να το συρρικνώσεις και να μου λες διάφορες ιστορίες για τους πολίτες και να ψέγεις τους πολίτες όταν εσύ έρχεσαι για τους εξυπηρετήσεις».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 14:32
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