Τα Τέμπη ξανά στο προσκήνιο: Η κυβέρνηση αντιμέτωπη με την παραπομπή και την πιθανότητα υπουργοί της να καταδικαστούν

Takeaways by to pontiki AI Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο πρώην υφυπουργός ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία, δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί την αθωότητά του στο δικαστήριο.

Η αντιπολίτευση ζητά την αποπομπή του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, επικαλούμενη παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με τις καταγγελίες για το «μπάζωμα» στον τόπο της τραγωδίας.

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει το τεκμήριο της αθωότητας και διαχωρίζει τις δικαστικές εξελίξεις από τις καταγγελίες περί οργανωμένης συγκάλυψης παράνομου φορτίου.

Παράλληλα, εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία για τον Κώστα Αχ.

Καραμανλή, δημιουργώντας ένα δεύτερο πολιτικό μέτωπο για την κυβέρνηση σχετικά με τις ευθύνες για το δυστύχημα.

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Η τραγωδία των Τεμπών επιστρέφει στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά με τη δικαστική εξέλιξη της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος. Μπορεί τελικά η εισαγγελική αρχή να μην επέστρεψε στη Βουλή την υπόθεση, προκειμένου να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, όπως περίμενε η αντιπολίτευση, όμως η παραπομπή του σε δίκη δείχνει ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης στον χώρο του δυστυχήματος τίθενται υπό δικαστική διερεύνηση, θα κριθούν στο ακροατήριο και ένα πρώην κυβερνητικό στέλεχος θα βρεθεί στο εδώλιο.

Το πρώτο εκλογικό αποτύπωμα είναι ήδη ορατό. Ο πρώην υφυπουργός ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ενημερώνοντας σχετικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλώνει ότι διαφωνεί με το βούλευμα και ότι θα υπερασπιστεί την αθωότητά του στο δικαστήριο. Η απόφασή του περιορίζει μια άμεση εκλογική συνέπεια που θα είχε για τη Μαγνησία η παραμονή του στα ψηφοδέλτια.

Η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους – Στο επίκεντρο και ο Φλωρίδης

Η αντιπολίτευση επιδιώκει να μετατρέψει την παραπομπή σε συνολικό ζήτημα κυβερνητικής αξιοπιστίας. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι δικαιώνεται η επιμονή του στη δικαστική διερεύνηση και στην κατάθεση πρότασης για Προανακριτική Επιτροπή, καταλογίζοντας στη ΝΔ διαδικασίες που, κατά την εκτίμησή του, προεξοφλούσαν την απαλλαγή Τριαντόπουλου.

Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε την παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη ή την αποπομπή του από τον πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο επανέρχεται η παλαιότερη φράση του υπουργού Δικαιοσύνης για τους πολιτικούς που μιλούσαν για «μπάζωμα» και ήταν «για τα μπάζα».

Η κυβερνητική απάντηση στηρίζεται στη διάκριση ανάμεσα στην υπόθεση που οδηγείται στο δικαστήριο και στις καταγγελίες που ακολουθούσαν τη λέξη «μπάζωμα» περί οργανωμένης συγκάλυψης ενός υποτιθέμενου παράνομου φορτίου. Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι το βούλευμα αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο, επικαλέστηκε το τεκμήριο αθωότητας και υπενθύμισε ότι ο ίδιος ο Τριαντόπουλος είχε ζητήσει να κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί περί ξυλολίου και «χαμένων βαγονιών» που είχαν οδηγήσει τότε στη ρητορική του μπαζώματος.

Εδώ, ωστόσο, βρίσκεται και το όριο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας. Η απόρριψη μιας θεωρίας για παράνομο φορτίο δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι όλες οι παρεμβάσεις στον τόπο της τραγωδίας ήταν σύννομες. Αντίστοιχα, η παραπομπή για παράβαση καθήκοντος δεν επιβεβαιώνει αυτομάτως κάθε καταγγελία περί συγκάλυψης. Πρόκειται για διαφορετικά ερωτήματα, τα οποία η πολιτική αντιπαράθεση συχνά συγχωνεύει. Η κυβέρνηση χρειάζεται να απαντήσει για τους συγκεκριμένους χειρισμούς, ενώ η αντιπολίτευση, σεβόμενη το τεκμήριο της αθωότητας, θα ήταν πιο αποτελεσματικό να μην παρουσιάζει την παραπομπή ως ήδη εκδοθείσα καταδικαστική απόφαση.

Η αντιπαράθεση για τον κ. Φλωρίδη αποκτά έτσι αυτοτελές πολιτικό βάρος. Ακόμη και αν η κυβερνητική πλευρά ερμηνεύει την παλαιότερη τοποθέτησή του ως επίθεση στη σεναριολογία, η απαξιωτική διατύπωση παραμένει εκτεθειμένη στις εξελίξεις. Ιδίως επειδή προήλθε από τον υπουργό Δικαιοσύνης, από τον οποίο απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή όταν εκκρεμούν δικαστικές έρευνες. Η αντιπολίτευση επιχειρεί να μεταφέρει το ερώτημα από το τι ακριβώς εννοούσε τότε στο αν μπορεί σήμερα να παραμένει πολιτικά ανεπηρέαστος από εκείνη τη δήλωση.

Το δεύτερο μέτωπο με τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Το δεύτερο ανοιχτό μέτωπο αφορά τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, η υπόθεση του οποίου έχει επίσης περάσει στη δικαστική διαδικασία για παράβαση καθήκοντος. Η κρίση για ενδεχόμενη παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο παραμένει ξεχωριστή εκκρεμότητα. Εφόσον υπάρξει αντίστοιχη εξέλιξη, η Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί μπροστά στο ενδεχόμενο να διεκδικεί νέα κυβερνητική θητεία με δύο πρώην κυβερνητικά στελέχη να αντιμετωπίζουν δίκη για διαφορετικές πτυχές της ίδιας τραγωδίας.

Το πολιτικό κόστος ενός τέτοιου ενδεχομένου δεν εξαντλείται στον βαθμό των αδικημάτων. Για την κοινωνία, η συζήτηση αφορά την ασφάλεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη στο κράτος. Μια ενδεχόμενη καταδίκη θα επιβάρυνε περαιτέρω την κυβέρνηση. Μια αθώωση θα άλλαζε τα δεδομένα ως προς τις κυβερνητικές ευθύνες που αποδίδει η αντιπολίτευση για την τραγωδία. Όμως ούτε η έκβαση ούτε ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων μπορούν να προεξοφληθούν.

Μέχρι τότε, το Μέγαρο Μαξίμου καλείται να διαχειριστεί μια υπόθεση που δεν κλείνει μόνο με επικοινωνιακές απαντήσεις. Η αντιπολίτευση θα επιχειρήσει να την κρατήσει ψηλά στην προεκλογική ατζέντα, συνδέοντας τις δικαστικές εξελίξεις με την κυβερνητική διαχείριση.

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