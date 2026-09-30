Τσίπρας: «Όλα ανοιχτά» για το ποιος θα είναι πρώτος – Εντείνει την πίεση στις «δυνάμεις διαμαρτυρίας»

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«Όλα είναι ανοιχτά» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από το Olympia Forum, εννοώντας την έκβαση των επικείμενων εκλογών, στέλνοντας το μήνυμα ότι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή και δεν είναι «κλειδωμένο» ότι πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία.

Ο πρώην πρωθυπουργός, στοχεύοντας στην διεύρυνσης της επιρροής της ΕΛΑΣ, έδειξε να επιχειρεί να σπάσει την εικόνα, που όπως είπε φιλοτεχνεί ο πρωθυπουργός, ότι «στο πολιτικό σκηνικό είναι βέβαιη η πρώτη θέση της ΝΔ και υπάρχουν κάποιοι τύποι που πλακώνονται για τη δεύτερη θέση».

Μάλιστα, για να ενισχύσει τη θέση ότι «όλα είναι ανοιχτά» και άρα είναι δυνατά όλα τα ενδεχόμενα παρέπεμψε στο 2012 λέγοντας πως η σημερινή κατάσταση μοιάζει με εκείνη την εποχή. Τότε δηλαδή που ο ΣΥΡΙΖΑ, διακηρύσσοντας πως ενδιαφέρεται να κυβερνήσει, καβάλησε το κύμα της αντιμνημονιακής οργής κι εκτοξεύτηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάτι που του επέτρεψε στη συνέχεια, το 2015, να διεκδικήσει την εξουσία και να την κερδίσει.

Απαντώντας χθες αναφορικά με το ενδεχόμενο ακυβερνησίας, σημείωσε πως τέτοιος κίνδυνος έχει αποδειχτεί πως δεν υπάρχει, από εκεί και πέρα για το τι θα γίνει στις εκλογές, είπε πως «όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι ρευστά».

«Εγώ αυτό που βλέπω, όχι μόνο διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, αλλά και μιλώντας καθημερινά με τους ανθρώπους γύρω μου, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μοιάζει πάρα πάρα πολύ με αυτή που έχουμε ξαναζήσει, το 2012. Είναι όλα ανοιχτά για το τι θα γίνει, όλα είναι ρευστά κατά την άποψή μου».

«Μάχη για να κερδηθεί ο κόσμος της αποχής»

Επιπλέον σημείωσε πως αυτό που θεωρεί πως θα κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών «είναι η επιλογή των ανθρώπων που αποφάσισαν συνειδητά να απέχουν από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, να ξαναέρθουν στην κάλπη. Και βεβαίως, η μάχη και η δυνατότητα να κερδηθεί ο κόσμος της αδιευκρίνιστης ψήφου. Ως επί το πλείστον, αυτοί οι πολίτες, σε μια περίοδο φθοράς και παρατεταμένης διακυβέρνησης από ένα κόμμα που δημιουργεί δυσαρέσκεια, δεν πηγαίνουν στο κόμμα αυτό».

Συμπλήρωσε πως η μάχη της ΕΛΑΣ το διάστημα ως τις εκλογές θα είναι «να συνομιλήσουμε με εκείνους τους πολίτες που σήμερα φαίνεται να έχουν χαμηλές προσδοκίες, να μην πιστεύουν στο θαύμα της αλλαγής πολιτικής, να τους πούμε ότι δεν είναι θαύμα, είναι εφικτό να γίνει, με τη δική τους συμβολή» με τη συμμετοχή τους στην εκλογική «η οποία θα κρίνει το ποιος θα μας κυβερνήσει, κυρίως όμως το πώς, με ποιες πολιτικές, με ποιο σχέδιο, με ποιο όραμα για την επόμενη μέρα».

«Κλείνει ο κύκλος των δυνάμεων διαμαρτυρίας»

Ο Αλέξης Τσίπρας, παραπέμποντας στο δίλημμα που πρόσφατα περιέγραψε «ή εμείς ή κανείς», ενέτεινε την πίεση στους «μικρούς» (ΣΥΡΙΖΑ, ΜεΡΑ25, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά), λέγοντας ξανά πως «κλείνει ο κύκλος των δυνάμεων διαμαρτυρίας». «Η ύπαρξή τους είναι αναγκαία, είναι χρήσιμο να υπάρχουν» είπε, αλλά «αυτό που θα βαρύνει στις εκλογές είναι αν θα έχουμε τρίτη θητεία μιας κυβέρνησης που τείνει να μετατραπεί σε καθεστώς, ή την προοπτική μιας άλλης κυβέρνησης, και μιας πολιτικής αλλαγής».

Επιστρέφοντας τα βέλη σε όσους του καταλόγισαν δεξιά μετατόπιση, μεταξύ άλλων επειδή αποδέχεται το δημοσιονομικό χώρο που ορίζει η κυβέρνηση σημείωσε: «Οι δυνάμεις διαμαρτυρίας είναι αυτές που δε νοιάζονται τόσο πολύ για το αν θα καταθέσουν μέτρα που να χωράνε στο πλαίσιο το δημοσιονομικό που υπάρχει σήμερα, αλλά να καταγγείλουν και να πούνε εύκολες προτάσεις και λύσεις».

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