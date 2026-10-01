Πανελλαδική έρευνα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα: τρεις στους δέκα δεν γνωρίζουν το 166 του ΕΚΑΒ – Ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ

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H σοβαρότητα των καρδιαγγειακών νοσημάτων αναγνωρίζεται από την πλειονότητα των πολιτών, όμως η γνώση αυτή δεν μετατρέπεται πάντα σε προσωπική επίγνωση του κινδύνου, σε συστηματικές συνήθειες πρόληψης ή σε ετοιμότητα για άμεση αντίδραση σε ένα επείγον καρδιαγγειακό περιστατικό.
Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποίησε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), την οποία ανάθεσε στην εταιρεία MARC, από τις 4 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, σε δείγμα 1.211 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω από όλη τη χώρα.
Τα κύρια σημεία της έρευνας παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 στο Αμφιθέατρο της ΕΚΕ από τον Πρόεδρο της, Καθηγητή Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, κ. Κώστα Τούτουζα, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας MARC, κ. Θ. Γεράκη. Σημαντικές παρεμβάσεις έκαναν ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΕ, Καθηγητής Καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κ. Λάμπρο Μιχάλη, ο Γεν. Γραμματέα της ΕΚΕ, κ. Αθανάσιος Τρίκας και ο Πρόεδρος της ΟΕ Πρόληψης & Αποκατάστασης κ. Εμμανουήλ Παξιμαδάκης.
Αναλυτικά από την έρευνα αποδεικνύεται ότι το 65,9% θεωρεί τα καρδιαγγειακά νοσήματα πολύ σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ωστόσο, μόλις το 25,1% τα αναγνωρίζει ως την πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα, ενώ οι νεότεροι (18–34 ετών) τα υποτιμούν ακόμη περισσότερο, με ποσοστό μόλις 14,4%. Η καρδιαγγειακή νόσος εξακολουθεί να θεωρείται «ανδρική υπόθεση», καθώς το 50,7% πιστεύει ότι αφορά κυρίως τους άνδρες.
Οι πολίτες αναγνωρίζουν βασικούς παράγοντες κινδύνου όπως:
Ωστόσο, όταν καλούνται να ιεραρχήσουν τους πιο επικίνδυνους παράγοντες, η εικόνα αλλάζει: το κάπνισμα βρίσκεται πρώτο (64,3%), ακολουθεί η παχυσαρκία (61%), ενώ η LDL χοληστερόλη και ο διαβήτης υποτιμώνται σημαντικά.
Παράλληλα μόλις το 55,4% αναγνωρίζει τη σύνδεση της χρόνιας νεφρικής νόσου με τα καρδιαγγειακά.
Οι πολίτες αναγνωρίζουν τα τυπικά συμπτώματα εμφράγματος, όπως πόνο στο στήθος (81%) και πόνο στο χέρι ή τη γνάθο (68,5%). Ωστόσο, λιγότερο τυπικά συμπτώματα όπως δύσπνοια (54,5%), κρύος ιδρώτας (45,5%), ξαφνική αδυναμία (35,9%) και ναυτία (35,7%) παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα. Μόλις το 38,8% δηλώνει ότι μπορεί να αναγνωρίσει ένα έμφραγμα ή εγκεφαλικό.
Παρότι το 77,8% δηλώνει ότι θα καλούσε άμεσα το ΕΚΑΒ, μόνο το 59,3% γνωρίζει τον αριθμό 166. Δηλαδή το 40,7% δεν γνωρίζει ότι τον αριθμό του ΕΚΑΒ, που σημαίνει τρεις στους δέκα!
Επιπλέον το 29,1% θα έψαχνε ποιον να καλέσει, ενώ μόλις το 4,4% αναφέρει το 112.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 29,9% θεωρεί ελάχιστη ή μηδενική την πιθανότητα να εμφανίσει καρδιαγγειακό πρόβλημα την επόμενη δεκαετία, ενώ το 11,9% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.
Μόλις το 22,5% θεωρεί πιθανό να αντιμετωπίσει καρδιαγγειακό πρόβλημα. Η εικόνα αυτή ενισχύει την αντίληψη ότι «ο κίνδυνος αφορά τους άλλους».
Παρότι το 74,9% γνωρίζει τα φυσιολογικά όρια πίεσης, σακχάρου και χοληστερόλης, λιγότεροι γνωρίζουν τις δικές τους τιμές: πίεση (59,8%), χοληστερόλη (54,4%), σάκχαρο (53,9%), δείκτη μάζας σώματος (39,4%).
Το 77,9% έκανε προληπτικές εξετάσεις τον τελευταίο χρόνο, αλλά το 39,9% δεν συζήτησε τον προσωπικό κίνδυνο με γιατρό.
Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ ΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ» έχει υψηλή αποδοχή (85,7%) και συμμετοχή. Οι πολίτες στηρίζουν μέτρα πρόληψης: εκπαίδευση στα σχολεία (96,4%), περισσότερους απινιδωτές (94,1%), υποχρεωτική ΚΑΡΠΑ (93%).
Παράλληλα θεωρούν πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση των προληπτικών εξετάσεων (58,4%), ακολουθούν η εκπαίδευση στα σχολεία (51,7%) και η τοποθέτηση απινιδωτών με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ (42,5%).
Το 82,6% γνωρίζει τι είναι η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), αλλά μόλις το 25,5% λέει ότι έχει εκπαιδευτεί να την πραγματοποιεί.
Αντίστοιχα, τον απινιδωτή τον γνωρίζει το 72,8%, αλλά μόλις 19,5% δηλώνει ότι θα ήξερε να τον χρησιμοποιήσει.
Η πρόθεση για εκπαίδευση, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα υψηλή: το 74,2% θα ενδιαφερόταν να παρακολουθήσει σεμινάριο ΚΑΡΠΑ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Το ίδιο αποτυπώνεται και στην πρόθεση δράσης σε περίπτωση κατάρρευσης ενός ατόμου από καρδιακή ανακοπή.
Μόλις το 24,3% θα επιχειρούσε ΚΑΡΠΑ επειδή γνωρίζει την τεχνική, ενώ το 46% θα επιχειρούσε με τηλεφωνική καθοδήγηση από το ΕΚΑΒ. Το 20,6% δηλώνει ότι δεν θα αναλάμβανε την ευθύνη.
Αισιόδοξο πάντως παραμένει το γεγονός ο καρδιολόγος αποτελεί με διαφορά την πηγή ενημέρωσης που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες, με ποσοστό 79,9%. Ακολουθεί ο οικογενειακός γιατρός με 54,5%, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία με 23,4% και τέλος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( 5,5%) και η τεχνητή νοημοσύνη (5,3%).
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