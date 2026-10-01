Με πρωτιά στην τηλεθέαση αποχαιρέτησε τον Σεπτέμβριο ο Alpha (30/9) και λόγω «Ριφιφί»

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Επίδοση σαν εκείνης που είχε καταφέρει τη Δευτέρα σημείωσε χθες ο Alpha πετυχαίνοντας… χατ τρικ παραμονής στην κορυφή της τηλεθέασης και χάρη στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Ριφιφί».

Σε κάποιο βαθμό το prime time του Alpha συνέβαλε στην μεταβολή του μεριδίου του από τη μια ημέρα στην άλλη κατά περίου μιάμιση ποσοστιαία μονάδα- δεν είναι και λίγο…

Για να έχετε μια αίσθηση, στο prime time του σταθμού χθες το «Σόι σου» που ήταν σε επανάληψη κατάφερε στην ώρα του, μερίδιο τηλεθέασης 15,7%. Το επεισόδιο της σειράς «Φόνοι στο καμπαναριό» στην ώρα μετάδοσης τους είδαν τη δυναμική του να διαμορφώνεται στο 18,6% και το «Ριφιφί» το… τερμάτισε, καθώς απέσπασε το 31,6% από την πίτα τηλεθέασης στην ζώνη προβολής του.

Ο διεκδικητής της πρώτης θέσης και κύριος ανταγωνιστής του Alpha, το Mega, διατήρησε σχεδόν ανέπαφες τις δυνάμεις του απο την προηγούμενη ημέρα.

Τρίτη επιλογή ήταν ο ΣΚΑΪ, τέταρτη ο ΑΝΤ1, ο οποίος είδε την επίδοση του να εξελίσσεται θετικά. Αντιθέτως υποχώρηση καταγράφηκε από τη Nielsen σε Star και OPEN, αλλά και MAK TV. Τα κανάλια της ΕΡΤ κινήθηκαν στο δικό τους παράλληλο σύμπαν.

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