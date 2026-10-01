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01.10.2026 16:16

ΠΑΜΑΚ: Μεταλλική βέργα δύο μέτρων έπεσε σε αίθριο – Διατάχθηκε ποινική έρευνα

01.10.2026 16:16
PAMAK

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Στη καταγγελία ενός πολύ επικίνδυνου περιστατικού προχώρησαν οι φοιτητές του ΠΑΜΑΚ, καθώς μεταλλική βέργα δύο μέτρων έπεσε σε αίθριο με φοιτητές την περασμένη Τρίτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση εκλεγμένων μελών του Φοιτητικού Συλλόγου, την ώρα που διεξάγονταν εργασίες στον 3ο όροφο του κτιρίου μια μεταλλική βέργα μήκους περίπου δύο μέτρων έπεσε σε αίθριο χώρο όπου βρίσκονταν φοιτητές.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, όμως, η καταγγελία προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση, καθώς παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το αδίκημα που διερευνάται είναι αυτό της παραβίασης των κανόνων οικοδομικής.

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