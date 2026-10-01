Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης υιοθετεί την πρότασή μας για τις 120 δόσεις αλλά μας έλεγε λαϊκιστές 

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Κριτική στην κυβέρνηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Ολομέλειας κατά την ομιλία του στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τις επενδύσεις.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τον ΕΦΚ και την GoldenVisa, ενώ προανήγγειλε ότι θα φέρει την ερχόμενη εβδομάδα στη βουλή την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος. Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση για υποκρισία με αφορμή τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τις 120 δόσεις, λέγοντας ότι πριν μερικές εβδομάδες η κυβέρνηση κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ για «λαϊκισμό» και ότι βρήκε τα λεφτά από τη «Μονόπολη» ενώ τώρα υιοθετεί μέρος της πρότασής του, με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, πρόσθεσε, και όχι στην κοινωνία. Κάτι που προξένησε την αντίδραση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου όπως και η ειρωνική αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην επιστολή Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Ειδικότερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκίνησε την ομιλία του περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουν τα νοικοκυριά. «Η ελληνική κοινωνία ζει σε συνθήκες ακρίβεια και ανασφάλειας. Οι τιμές στην ενέργεια και τα καύσιμα πιέζουν νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, τα ενοίκια τα τελευταία χρόνια έχουν απογειωθεί συρρικνώνοντας το εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας. Το ιδιωτικό χρέος παραμένει ένας μεγάλος βραχνάς για χιλιάδες οφειλέτες».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τα παραπάνω ως «προσωπική αποτυχία» των πολιτών: «Δεν έχεις δέκα ευρώ; Πάρε λεωφορείο. Δε σου βγαίνει ο μήνας; Είσαι κακομοίρης. Έχεις τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη; Ζεις σε “συγκλονιστική ευημερία”». «Τέτοια αλαζονεία δείχνετε απέναντι στον ελληνικό λαό» είπε, επιχειρώντας να τροφοδοτήσει περαιτέρω τη συζήτηση στο εσωτερικό της ΝΔ.

Ακολούθως ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει την πρόταση για τις 120 δόσεις από το 2023 και πάλι πρόσφατα στη ΔΕΘ. «Ρωτούσαν τον Πιερρακή οι δημοσιογράφοι γιατί αρνούνται τις 120 δόσεις κι απαντούσε ότι δε χρειάζονται» ενώ «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ βρήκε χρήματα στη Μονόπολη. Τώρα νομοθετείτε ένα μέρος της πρότασής μας και λέτε ότι είναι λύση για την κοινωνία». Τόνισε πως το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ολοκληρωμένο, και προβλέπει την προστασία των δανειοληπτών και αυστηρά μέτρα για την ασυδοσία των funds. «Θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα με πρόταση για 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους» και με «πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας».

Ειρωνεύτηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις επιστολές στην Φον ντερ Λάιεν για τα καύσιμα, την ακρίβεια, τον ΦΠΑ. «Πόσες επιστολές θα στείλετε πια για αυτά που εσείς πρέπει να λύσετε εντός της χώρας;» διερωτήθηκε. Και πρόσθεσε πως οι «αναπάντητες επιστολές» θυμίζουν το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη «Τα γαλάζια σου γράμματα», το οποίο καταλήγει «μια ζωή περιμένω μα δε γίνονται θαύματα».

Παραπέμποντας στη μία από τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ, εξήγησε πως αυτό που προτείνει πατάει σε μοντέλο που υλοποιείται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και προβλέπει «όταν η αύξηση των καυσίμων επιφέρει στο κράτος περισσότερα έσοδα στον ΦΠΑ απ’ όσα έχετε προϋπολογίσει, τότε τα έσοδα αυτά να χρησιμοποιούνται αυτόματα για να πέφτει ο ΕΦΚ». Αντί ο Μητσοτάκης να στέλνει επιστολές, είπε, «σας καλώ να ψηφίσετε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, θα σας έρθει και πιο φθηνά».

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