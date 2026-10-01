Θάνατος Μαζωνάκη: Ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής αναλαμβάνει την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το δικηγορικό γραφείο «Πέτρος Ν Πανταζής και συνεργάτες» αναλαμβάνει την υπεράσπιση της προσωρινά κρατούμενης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατρού, Ιωάννας Γάκα, αμέσως μετά την παραίτηση του συνηγόρου της Νίκου Αλεξανδρή , ο οποίος είχε αναλάβει πολύ πρόσφατα την εκπροσώπησή της.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο νέος της συνήγορος, Νίκος Πανταζής δηλώνει ότι αναλαμβάνει την εκπροσώπηση της κατηγορουμένης γιατρού αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την προηγούμενη εκπροσώπηση της κ. Γάκα από τον Νίκο Αλεξανδρή.

«Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.

Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.

Η υπεράσπιση της κυρία Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση».

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΜΑΚ: Μεταλλική βέργα δύο μέτρων έπεσε σε αίθριο – Διατάχθηκε ποινική έρευνα

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στη Θήβα

«Σαρώνει» η κακοκαιρία την Κρήτη: Νεκρός 80χρονος κτηνοτρόφος, πλημμύρισαν σπίτια, κόπηκαν δρόμοι, υπερχείλισαν ποτάμια, ΙΧ παρασύρθηκαν (Photos/Video)











