Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στη Θήβα

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Σεισμική δόνηση 3,8 Ρίχτερ καταγράφηκε πριν από λίγο στη Θήβα.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται πέντε χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Θήβας και το εστιακό βάθος είναι στα πέντε χιλιόμετρα.
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