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09.10.2026 16:16

Τραγωδία στις Σέρρες: Πέθανε ο 49χρονος εργάτης που είχε τραυματιστεί βαρύτατα όταν έπεσε από σκαλωσιά

09.10.2026 16:16
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Σε εργατικό δυστύχημα μετατράπηκε το ατύχημα που είχε 49χρονος εργάτης που έπεσε από σκαλωσιά στις Σέρρες εν ώρα εργασίας, καθώς ο άτυχος άνδρας, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ελαιοχρωματισμού όταν ο άτυχος άνδρας βρισκόταν πάνω σε σκαλωσιά.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 49χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό από ύψος δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βίαια στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο 49χρονος, πατέρας δύο ανήλικων κοριτσιών, δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του.

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